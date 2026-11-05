Verbund Akt.(A): Niedrigwasser & Preisdruck drücken Q1–3/2026-Ergebnis
Wassermangel und sinkende Strompreise setzen VERBUND unter Druck: Nach neun Monaten 2026 fallen Gewinn und Cashflow deutlich, während Wind- und Solarstrom zulegen.
Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
- In den Quartalen 1–3/2026 sank das EBITDA von VERBUND um 29,0 % auf 1.498,5 Mio. €, das Konzernergebnis um 43,5 % auf 684,8 Mio. €.
- Die Wasserkrafterzeugung fiel wegen historisch niedriger Wasserführung um 20,2 % auf 15.984 GWh; die gesamte Eigenerzeugung ging um 17,6 % zurück.
- Der erzielte Absatzpreis für selbst erzeugten Wasserkraftstrom sank um 33,8 €/MWh auf 79,7 €/MWh. Niedrige Erzeugung und teure Rückkäufe zuvor verkaufter Strommengen belasteten zusätzlich.
- Wind- und Solarstrom stiegen durch neue Anlagen um 70 GWh auf 1.622 GWh. Die Segmente Absatz und Sonstige konnten ihre Ergebnisbeiträge steigern und die Rückgänge teilweise ausgleichen.
- Der operative Cashflow sank um 26,5 % auf 1.216,3 Mio. €; der Free Cashflow vor Dividende ging um 89,7 % auf 78,0 Mio. € zurück.
- Für 2026 erwartet VERBUND rund 2.120 Mio. € EBITDA sowie ein Konzernergebnis von rund 1.010 Mio. € (bereinigt: 1.050 Mio. €). Geplant ist eine Ausschüttungsquote von 45–55 % des bereinigten Ergebnisses.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Verbund Akt.(A) ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Verbund Akt.(A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,87 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,90EUR das entspricht einem Minus von -3,80 % seit der Veröffentlichung.
-4,49 %
-0,36 %
+9,42 %
+16,92 %
+1,02 %
-18,37 %
-23,60 %
+342,41 %
+132,81 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte