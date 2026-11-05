🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall

    Märkte am Morgen

    1493 Aufrufe 1493 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein dichtes Zahlenprogramm.

    Für Sie zusammengefasst
    Märkte am Morgen - DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall
    Foto: Seth Wenig - AP

    Nach dem kräftigen Kurssprung infolge der US-Zwischenwahlen müssen die Börsen heute zeigen, ob der Schwung trägt. Laut Marktexperte Thomas Altmann hängt das vor allem davon ab, ob auf dem erreichten Kursniveau neue Käufer nachziehen.

    Im Fokus stehen weiterhin Technologie- und KI-Werte: Der Nasdaq 100 habe sich bereits am Vortag mit einem Plus von unter einem Prozent unterdurchschnittlich entwickelt, da Anleger einen langsameren Ausbau der künstlichen Intelligenz und strengere Regulierung fürchten. Diese Sorge sei auch auf die Chipbranche übergeschwappt und habe besonders in Südkorea für deutliche Kursverluste gesorgt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Long
    11,30€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 9,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,47€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    DAX auf Rekordkurs

    Der DAX dagegen rückt nah an sein Rekordhoch aus dem August heran, vom gestrigen Tageshoch trennten nur noch rund 100 Punkte. Jochen Stanzl von CMC Markets sieht darin eine doppelte Erleichterung: Zum einen bestehe Hoffnung auf eine weniger aggressive Zoll- und Wirtschaftspolitik, zum anderen nehme der fallende Öl- und Gaspreis Druck von Inflation und Anleiherenditen.

    Der Ölpreis setzt seinen Abwärtstrend derweil fort, Brent fiel auf ein Fünfwochentief. Anleger setzen darauf, dass Donald Trump im Iran-Konflikt eine diplomatische Lösung bevorzugt, eine Hoffnung, die durch die Wahlniederlage der Republikaner zusätzlich genährt wird, auch wenn die Börsen laut Altmann schon mehrfach verfrüht ein Kriegsende gefeiert haben. 

    Rheinmetall mit böser Überraschung

    Bei den Einzelwerten sorgt Rheinmetall für Gesprächsstoff. Der Rüstungskonzern kappte trotz eines starken dritten Quartals seine Jahresprognose für Umsatz und operative Marge, Grund seien wahrscheinliche Verzögerungen bei der Auftragsvergabe für das Boxer-Projekt Arminius sowie bei Losabnahmen für Artilleriemunition. Die Aktie rutscht im frühen Handel bei Tradegate rund 4 Prozent ins Minus.

    Telekom, Qualcomm, Toyota mit starken Zahlen

    Die Deutsche Telekom überzeugte dagegen auf ganzer Linie. Nach einem starken dritten Quartal kündigte der Bonner Konzern eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie an. Getragen vor allem von der weiter kräftig wachsenden US-Tochter T-Mobile US legte der Umsatz um siebeneinhalb Prozent auf gut 31 Milliarden Euro zu, währungsbereinigt betrug das Wachstum 5,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um knapp zehn Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Experten. Die Telekom hob zudem erneut ihre Jahresprognose leicht an.

    Auch Qualcomm lieferte beim vierten Quartal mehr als gedacht: Der Chiphersteller verdiente bereinigt 2,17 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 10,32 Milliarden US-Dollar, über den Erwartungen von Analysten. Für das laufende Quartal stellte Qualcomm einen Umsatz zwischen 10,4 und 11,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht und liegt damit ebenfalls über den Prognosen. Dennoch reagierte die Aktie nachbörslich mit Abgaben, weil der untere Rand der Gewinnprognose je Aktie die Erwartungen verfehlte.

    Beim japanischen Branchenriesen Toyota ist von Zurückhaltung dagegen nichts zu spüren. Die Aktie sprang um starke 14 Prozent nach oben und drehte damit auch seit Jahresbeginn ins Plus, nachdem Anleger bereits vor den Zahlen auf weniger Zollgegenwind aus den USA nach den Zwischenwahlen gesetzt hatten. Der weltgrößte Autobauer rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem operativen Ergebnis von 3,9 Billionen Yen, umgerechnet rund 21,9 Milliarden Euro, nach zuvor avisierten 3,4 Billionen Yen. 

    Weitere wichtige Earnings des Tages

    Neben Rheinmetall, Telekom, Nordex und Lanxess legen heute unter anderem DHL, Commerzbank, Siemens Healthineers, HelloFresh, Nemetschek, Hensoldt, Fielmann und Hochtief ihre Zahlen vor. International berichten Sony und Nintendo aus Japan, Swiss Re und Swisscom aus der Schweiz, ArcelorMittal aus Luxemburg sowie in den USA Kimberly-Clark, Cigna, ConocoPhillips, Cummins und am Abend Airbnb, Lyft und Mattel.

    Konjunkturtermine im Überblick

    Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem der deutsche Auftragseingang der Industrie für September, die Erzeugerpreise der Eurozone sowie die Zinsentscheidungen der norwegischen und der britischen Notenbank im Fokus. Am Nachmittag folgt aus den USA die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal, später am Tag der ISM-Index für den Dienstleistungssektor.

     

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27890,11Pkt, was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Märkte am Morgen DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall Nach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein dichtes Zahlenprogramm.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     