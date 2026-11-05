DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall

Im Fokus stehen weiterhin Technologie- und KI-Werte: Der Nasdaq 100 habe sich bereits am Vortag mit einem Plus von unter einem Prozent unterdurchschnittlich entwickelt, da Anleger einen langsameren Ausbau der künstlichen Intelligenz und strengere Regulierung fürchten. Diese Sorge sei auch auf die Chipbranche übergeschwappt und habe besonders in Südkorea für deutliche Kursverluste gesorgt.

Nach dem kräftigen Kurssprung infolge der US-Zwischenwahlen müssen die Börsen heute zeigen, ob der Schwung trägt. Laut Marktexperte Thomas Altmann hängt das vor allem davon ab, ob auf dem erreichten Kursniveau neue Käufer nachziehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX auf Rekordkurs

Der DAX dagegen rückt nah an sein Rekordhoch aus dem August heran, vom gestrigen Tageshoch trennten nur noch rund 100 Punkte. Jochen Stanzl von CMC Markets sieht darin eine doppelte Erleichterung: Zum einen bestehe Hoffnung auf eine weniger aggressive Zoll- und Wirtschaftspolitik, zum anderen nehme der fallende Öl- und Gaspreis Druck von Inflation und Anleiherenditen.

Der Ölpreis setzt seinen Abwärtstrend derweil fort, Brent fiel auf ein Fünfwochentief. Anleger setzen darauf, dass Donald Trump im Iran-Konflikt eine diplomatische Lösung bevorzugt, eine Hoffnung, die durch die Wahlniederlage der Republikaner zusätzlich genährt wird, auch wenn die Börsen laut Altmann schon mehrfach verfrüht ein Kriegsende gefeiert haben.

Rheinmetall mit böser Überraschung

Bei den Einzelwerten sorgt Rheinmetall für Gesprächsstoff. Der Rüstungskonzern kappte trotz eines starken dritten Quartals seine Jahresprognose für Umsatz und operative Marge, Grund seien wahrscheinliche Verzögerungen bei der Auftragsvergabe für das Boxer-Projekt Arminius sowie bei Losabnahmen für Artilleriemunition. Die Aktie rutscht im frühen Handel bei Tradegate rund 4 Prozent ins Minus.

Telekom, Qualcomm, Toyota mit starken Zahlen

Die Deutsche Telekom überzeugte dagegen auf ganzer Linie. Nach einem starken dritten Quartal kündigte der Bonner Konzern eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie an. Getragen vor allem von der weiter kräftig wachsenden US-Tochter T-Mobile US legte der Umsatz um siebeneinhalb Prozent auf gut 31 Milliarden Euro zu, währungsbereinigt betrug das Wachstum 5,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um knapp zehn Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Experten. Die Telekom hob zudem erneut ihre Jahresprognose leicht an.

Auch Qualcomm lieferte beim vierten Quartal mehr als gedacht: Der Chiphersteller verdiente bereinigt 2,17 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 10,32 Milliarden US-Dollar, über den Erwartungen von Analysten. Für das laufende Quartal stellte Qualcomm einen Umsatz zwischen 10,4 und 11,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht und liegt damit ebenfalls über den Prognosen. Dennoch reagierte die Aktie nachbörslich mit Abgaben, weil der untere Rand der Gewinnprognose je Aktie die Erwartungen verfehlte.

Beim japanischen Branchenriesen Toyota ist von Zurückhaltung dagegen nichts zu spüren. Die Aktie sprang um starke 14 Prozent nach oben und drehte damit auch seit Jahresbeginn ins Plus, nachdem Anleger bereits vor den Zahlen auf weniger Zollgegenwind aus den USA nach den Zwischenwahlen gesetzt hatten. Der weltgrößte Autobauer rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem operativen Ergebnis von 3,9 Billionen Yen, umgerechnet rund 21,9 Milliarden Euro, nach zuvor avisierten 3,4 Billionen Yen.

Weitere wichtige Earnings des Tages



Neben Rheinmetall, Telekom, Nordex und Lanxess legen heute unter anderem DHL, Commerzbank, Siemens Healthineers, HelloFresh, Nemetschek, Hensoldt, Fielmann und Hochtief ihre Zahlen vor. International berichten Sony und Nintendo aus Japan, Swiss Re und Swisscom aus der Schweiz, ArcelorMittal aus Luxemburg sowie in den USA Kimberly-Clark, Cigna, ConocoPhillips, Cummins und am Abend Airbnb, Lyft und Mattel.

Konjunkturtermine im Überblick



Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem der deutsche Auftragseingang der Industrie für September, die Erzeugerpreise der Eurozone sowie die Zinsentscheidungen der norwegischen und der britischen Notenbank im Fokus. Am Nachmittag folgt aus den USA die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal, später am Tag der ISM-Index für den Dienstleistungssektor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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