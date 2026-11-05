Bajaj Mobility steigert Umsatz um 57 Prozent und schafft die EBIT-Wende

Treiber war vor allem das Motorradgeschäft mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Dessen Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal um 84 Prozent auf 288,3 Millionen Euro. Der Absatz stieg um 51,1 Prozent auf 47.390 Motorräder. Für die ersten drei Quartale meldet das Unternehmen 136.363 verkaufte Motorräder dieser Marken, 75,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kamen 91.704 in Indien direkt von Bajaj verkaufte Motorräder. Zusammen ergibt das einen weltweiten Absatz von 228.067 Einheiten.

Die Bajaj Mobility AG hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal um 57 Prozent auf 351,1 Millionen Euro zu. Nach den ersten neun Monaten überschritt er mit 1,05 Milliarden Euro die Marke von einer Milliarde. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 648,8 Millionen Euro.

Auch die Ertragslage verbesserte sich weiter. Das EBITDA betrug im dritten Quartal 40,7 Millionen Euro, nach einem bereinigten Verlust von 38 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die EBITDA-Marge erreichte 11,6 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg gegenüber dem zweiten Quartal um rund zehn Millionen Euro auf 11,3 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern noch einen bereinigten EBIT-Verlust von 71 Millionen Euro ausgewiesen. Die EBIT-Marge lag nun bei 3,2 Prozent, nachdem sie ein Jahr zuvor negativ gewesen war. Damit setzt sich die Erholung fort: Nach positivem EBITDA im ersten Quartal war im zweiten Quartal erstmals wieder ein positives EBIT erzielt worden.

Neben dem Umsatzwachstum verweist Bajaj auf weitere Einsparungen. Die Gemeinkosten sanken in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich um 96,9 Millionen Euro auf 255,1 Millionen Euro. Ausgenommen sind dabei der Sanierungsgewinn und der Effekt aus der Entkonsolidierung von MV Agusta. Einsparungen bei Verwaltung, Infrastruktur, Vertrieb und Marketing trugen dazu bei. Der im ersten Quartal begonnene Personalabbau sei im dritten Quartal abgeschlossen worden. Die Lagerbestände bei der Gruppe, den Händlern und Importeuren hätten sich nach der Reduktion in den Vorquartalen stabilisiert.

Mit der Eröffnung eines KTM-Werks in Manaus baut Bajaj zudem die Fertigung in Brasilien aus. Das Montagewerk kann im Einschichtbetrieb rund 10.000 Motorräder jährlich produzieren und ist ausschließlich für den brasilianischen Markt bestimmt. Bislang wurden rund drei Millionen Euro investiert; weitere zwei Millionen Euro sind für 2027 und 2028 geplant.

Für den Rest des Jahres stellt das Management weitere Verbesserungen der Profitabilität und des freien Cashflows in den Mittelpunkt. Kosten, Organisation und Produktportfolio sollen weiter optimiert werden. Als Risiken nennt das Unternehmen mögliche Nachfrageschwankungen, geopolitische Entwicklungen, Handels- und Zolländerungen sowie Einschränkungen in Lieferketten.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.