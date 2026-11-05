swissnet trotz Umsatzrückgang mit Rekordauftrag über 10 Mio. Euro

Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 stieg die Bruttomarge von 52,8 auf 61,8 Prozent. Das EBITDA drehte von minus 0,83 Millionen auf einen kleinen Überschuss. Unter dem Strich stand dennoch ein Verlust von 3,34 Millionen Franken, nach 0,23 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Belastend wirkten vor allem nicht zahlungswirksame Abschreibungen von 2,72 Millionen Franken, überwiegend auf immaterielle Vermögenswerte aus Akquisitionen, sowie Finanzierungs- und Restrukturierungskosten.

Die swissnet Group hat im ersten Halbjahr 2026 weniger umgesetzt, ihre Profitabilität gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 jedoch verbessert. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 18,3 Prozent auf 9,26 Millionen Schweizer Franken. Als Gründe nennt das Unternehmen verschobene Infrastrukturprojekte und Rollouts sowie Währungseffekte durch den stärkeren Franken. Das EBITDA nach IFRS blieb mit 0,12 Millionen Franken positiv, lag aber deutlich unter den 1,25 Millionen des Vorjahres. Das bereinigte EBITDA erreichte 0,36 Millionen Franken; auf Basis der inzwischen reduzierten Kostenstruktur gibt swissnet pro forma 0,73 Millionen an.

Die Gruppe hat nach Jahren akquisitionsgetriebenen Wachstums ihre Organisation neu geordnet und Gesellschaften zusammengeführt. Zudem wurden Doppelstrukturen abgebaut und interne Prozesse harmonisiert. Die Maßnahmen sollen die jährlichen Personalkosten auf Dauer um rund 0,8 Millionen Franken senken; da ein Teil erst im zweiten Halbjahr greift, ist die Entlastung im Halbjahresergebnis noch nicht vollständig sichtbar. Zum 30. Juni verfügte swissnet über Eigenkapital von 19,2 Millionen Franken und eine Eigenkapitalquote von 43,1 Prozent. Die liquiden Mittel betrugen lediglich 0,24 Millionen Franken. Nach dem Stichtag gewährte der Ankeraktionär Darlehen über insgesamt 3,1 Millionen Franken.

Am selben Tag meldete swissnet den größten Auftrag seiner Unternehmensgeschichte: Ein führender deutscher Einzelhändler lässt rund 600 Standorte bundesweit an Glasfaser anschließen. Der siebenjährige Vertrag umfasst ein vereinbartes Umsatzvolumen von rund zehn Millionen Euro, zahlbar über wiederkehrende monatliche Entgelte. Die Erschließung soll binnen 24 Monaten erfolgen. swissnet koordiniert das Projekt und integriert die Anbindungen, während Infrastrukturpartner den Netzausbau übernehmen. So soll der Auftrag Umsatzplanbarkeit schaffen, ohne dass swissnet selbst kapitalintensive Ausbauinvestitionen finanzieren muss. Zusätzliche Dienstleistungen und Folgeaufträge könnten weiteres, bislang nicht vertraglich gesichertes Umsatzpotenzial in Millionenhöhe eröffnen.

Auch der Auftragseingang insgesamt ist laut Unternehmen stark. Projekte sollen schrittweise im zweiten Halbjahr zum Umsatz beitragen; der Verwaltungsrat erwartet eine bessere Geschäftsentwicklung. Zugleich bleibt das Bild uneinheitlich: Das Infrastrukturgeschäft im Nahen Osten wuchs leicht, Lokalee blieb wegen zurückhaltender Hotelinvestitionen in der Konfliktregion deutlich hinter dem Budget. Mit der Plattform swissnet 3.0 will die Gruppe Softwareangebote bündeln und wiederkehrende SaaS-Erlöse steigern; zusätzliche Beiträge erwartet sie ab 2027. Im Januar 2027 soll Stefan Gübeli den CEO-Posten übernehmen. Die Halbjahreszahlen sind ungeprüft.

Die swissnet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 1,199EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.