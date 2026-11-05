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    Iran-Krieg treibt Gaspreis: IEA warnt vor möglichem Speicher-Rekordtief

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    Iran-Krieg treibt Gaspreis: IEA warnt vor möglichem Speicher-Rekordtief
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    Der europäische Erdgasmarkt bleibt stark von der Entwicklung im Nahen Osten geprägt. Nachdem der richtungweisende TTF-Terminkontrakt in Amsterdam am Montag zunächst deutlich nachgegeben hatte, zog er am Dienstag wieder an. Zuletzt kostete eine Megawattstunde zur Lieferung in einem Monat 98,26 Euro. Am Montag war der Preis zeitweise bis auf 92,60 Euro gefallen, nachdem er zuvor über 104 Euro gelegen hatte. Der Rückgang folgte auf Signale, dass US-Präsident Donald Trump der Diplomatie mit dem Iran mehr Zeit geben wolle. Händler werteten dies als Hinweis auf ein geringeres Risiko einer weiteren Eskalation.

    Die Entspannung erwies sich jedoch als vorläufig. Am Dienstag meldeten Medien neue US-Angriffe auf Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus. Dort soll eine Stellung der Revolutionsgarden attackiert worden sein, nachdem von der Insel eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Die Berichte ließen den Gaspreis zeitweise um mehr als drei Prozent steigen. Damit wurden Teile der Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht. Die widersprüchlichen Signale aus Washington – Trump sprach von möglichen Fortschritten, während zugleich über weitere Angriffe berichtet wurde – halten die Märkte in Unsicherheit.

    Die Straße von Hormus ist für den weltweiten Transport von Flüssigerdgas (LNG) strategisch wichtig. Störungen oder eine Blockade der Schifffahrt könnten das Angebot spürbar einschränken und die Preise weiter nach oben treiben. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar, den die USA und Israel mit gemeinsamen Angriffen auf den Iran begonnen hatten, haben sich Öl und Gas deutlich verteuert. Der europäische Gaspreis liegt inzwischen mehr als dreimal so hoch wie zu Jahresbeginn. Anfang Oktober hatte er noch rund 70 Euro je Megawattstunde betragen. In der vergangenen Woche überschritt der TTF erstmals seit 2022 die Marke von 100 Euro. Während der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs war der Preis zeitweise auf mehr als 300 Euro gestiegen.

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    Zusätzlichen Druck erzeugt die Lage der europäischen Speicher. Deutschland bemüht sich, seine Reserven vor dem Winter aufzufüllen. Die Gasspeicher hierzulande waren zuletzt zu 61 Prozent gefüllt, gegenüber rund 75 Prozent zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

    Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt, dass die angespannte Marktlage bis weit ins kommende Jahr anhalten könnte. In einem ungünstigen Szenario mit weiteren LNG-Lieferausfällen durch die Straße von Hormus und außergewöhnlich kaltem Winterwetter könnten die EU-Speicher bis Ende März auf weniger als zehn Prozent sinken. Die IEA bezeichnet dies als mögliches Rekordtief. Besonders späte Kälteeinbrüche könnten die Preise zusätzlich schwanken lassen. Anschließend würde die Wiederbefüllung der Speicher im Sommer 2027 auf einen angespannten Markt treffen und die Nachfrage hoch halten. Die Prognose ist an ein Worst-Case-Szenario gebunden; sie unterstreicht aber, wie stark Europas Versorgungsperspektive von geopolitischen Entwicklungen und dem Wetter abhängt.



    Erdgas

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    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 2,947USD auf Ariva Indikation (04. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.




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