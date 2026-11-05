NORMA Group: Neuer Finanzchef kommt, Quartalsgeschäft erholt sich

Der Wechsel fällt in eine Phase, in der sich die Geschäftszahlen der NORMA Group zuletzt verbessert haben. Die Eckdaten für das dritte Quartal hatte das Unternehmen bereits im Oktober bei einem Strategie-Update veröffentlicht. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro. Noch deutlicher entwickelte sich das operative Ergebnis: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich von 3,8 Millionen auf 7,8 Millionen Euro. Die bereinigte Ebit-Marge legte damit von 1,9 auf 3,7 Prozent zu.

Die NORMA Group stellt die Führung ihres Finanzressorts neu auf. Der Aufsichtsrat des SDax-Unternehmens hat Tobias Bichler in den Vorstand berufen. Er soll spätestens zum 1. April 2027 die Verantwortung als Finanzchef übernehmen. Bis dahin bleibt Okan Celiker im Amt. Der Konzern aus Maintal teilte mit, Bichler verfüge über langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Controlling und Finanzsteuerung sowie bei der Begleitung von Restrukturierungs- und Transformationsprogrammen. Derzeit ist er stellvertretender Finanzchef beim Autozulieferer Brose.

Auch der Verlust unter dem Strich ging zurück. Nach einem Minus von 59,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal verzeichnete NORMA im dritten Quartal einen Nettoverlust von 12 Millionen Euro. Gründe für den Rückgang nennt die vorliegende Mitteilung nicht. Vorstandschefin Birgit Seeger und ihr Team hielten an den Jahreszielen fest. Die Zahlen signalisieren eine operative Erholung, belegen für sich genommen jedoch noch keine nachhaltige Trendwende.

Neben dem Personalwechsel und der Geschäftsentwicklung rückten zuletzt auch Veränderungen bei den Stimmrechtsanteilen in den Blick. Die Schweizer Mirabaud Partners & Cie meldete, dass der ihr zugerechnete Anteil an NORMA-Aktien am 9. Oktober die Schwelle von drei Prozent überschritten habe. Er belief sich auf 3,41 Prozent beziehungsweise 768.564 Stimmrechte. Laut Mitteilung werden die Anteile über Mirabaud Asset Management Limited zugerechnet; als Aktionär mit mindestens drei Prozent wird Mirabaud SICAV genannt. Eine frühere Meldung hatte für den 24. September noch einen Anteil von 2,97 Prozent ausgewiesen. Damit lag die Beteiligung zunächst knapp unter der Schwelle, bevor sie wieder darüber stieg.

Die Beteiligungsmeldungen enthalten keine Angaben zu den Beweggründen für die Veränderung. Auch daraus lässt sich keine konkrete Einschätzung der Strategie oder der Geschäftsaussichten des Zulieferers ableiten. Als nächsten regulären Veröffentlichungstermin hat NORMA den 11. August 2027 angekündigt. Dann soll der Finanzbericht für das erste Halbjahr erscheinen. Bis dahin bleibt die operative Entwicklung ein zentraler Gradmesser dafür, ob das Unternehmen die verbesserte Marge festigen und seine Jahresziele erreichen kann.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 14,92EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.