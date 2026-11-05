Euro erholt sich vom Jahrestief – doch die Erholung bleibt fragil

Der Anstieg entfernte den Euro weiter vom Jahrestief bei 1,1105 Dollar, das in der Vorwoche erreicht worden war. Der Rückgang hatte den tiefsten Stand seit Mai 2025 markiert. Auslöser waren die geldpolitischen Signale der EZB: Sie ließ den Leitzins trotz erhöhter Inflation unverändert. Auch die Aussagen nach der Entscheidung waren von Vorsicht geprägt. Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen wurden dadurch längerfristige Spekulationen auf Zinserhöhungen gedämpft. Ein ähnlich zurückhaltender Ton war auch bei der US-Notenbank Fed zu hören. Anhaltend hohe Teuerung allein liefert den Märkten somit derzeit keinen hinreichenden Grund, rasch mit höheren Zinsen in Europa zu rechnen.

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn zunächst von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1199 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitagabend fast einen halben Cent niedriger gelegen hatte. Im New Yorker Handel notierte sie später bei 1,1193 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte ihren Referenzkurs am Montag auf 1,1216 Dollar fest, nach 1,1172 am Freitag.

Zusätzliche Unterstützung erhielt die Gemeinschaftswährung von den deutlich sinkenden Ölpreisen. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, kann ein niedrigerer Ölpreis die Nachfrage nach der US-Währung mindern. Zugleich sind die europäischen Volkswirtschaften stärker von teuren Energieimporten betroffen als die USA, die zu den wichtigen Förderländern zählen. Das veränderte Umfeld wirkte sich damit zugunsten des Euro aus. Die Bewegung blieb allerdings begrenzt: Am Dienstag gab die EZB den Referenzkurs mit 1,1179 Dollar an, nach 1,1216 am Vortag. Der Dollar kostete entsprechend 0,8945 Euro, verglichen mit 0,8915 am Montag. Gegenüber dem britischen Pfund, dem Yen und dem Schweizer Franken verzeichnete die Gemeinschaftswährung ebenfalls niedrigere Referenzwerte.

An den Devisenmärkten richtete sich der Blick zugleich auf Konjunktur und politische Risiken. Am Montagvormittag standen Einkaufsmanagerdaten aus den Industrieunternehmen der Eurozone an; im weiteren Wochenverlauf sollten Stimmungsindikatoren aus US-Unternehmen folgen. Zusätzlich beobachteten Anleger die US-Zwischenwahlen, deren erste Ergebnisse nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet wurden. Die Abstimmung über die künftige Zusammensetzung des US-Parlaments galt als möglicher Impuls für die Märkte, ohne dass sich daraus im Tagesverlauf bereits eine klare Richtung ergab.

Am Dienstag belasteten besser als erwartet ausgefallene US-Auftragseingänge der Industrie im September den Euro nur kurzzeitig. Im New Yorker Handel lag die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1191 Dollar und damit nahezu auf dem Montagsschlussniveau. Die vorherige Erholung kam somit vorübergehend ins Stocken, setzte sich aber nicht in einen ausgeprägten Abwärtstrend fort. Insgesamt blieb der Wechselkurs zwischen geldpolitischer Zurückhaltung, wechselnden Konjunktursignalen, Energiepreisen und politischen Nachrichten aus Washington gefangen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 1,126USD auf Forex (05. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.