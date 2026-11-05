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    PANDA-Studie: FDA erhebt keine Einwände – Pentixapharm plant Start 2027

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    Pentixapharm kommt bei der Vorbereitung seiner zulassungsrelevanten Phase-3-Studie PANDA voran. Die Berliner Radiopharmafirma teilte am 4. November mit, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA keine Einwände gegen das im August eingereichte Studienprotokoll erhoben habe. Darin sind die primären Endpunkte und eine geplante Teilnehmerzahl von rund 325 festgelegt. Eine zentrale US-Ethikkommission genehmigte zudem das Protokoll und die Unterlagen zur Aufklärung und Einwilligung der Patienten.

    Der Studienstart bleibt dennoch ein Vorhaben für das kommende Jahr: Pentixapharm erwartet die Aufnahme des ersten Patienten weiterhin im ersten Quartal 2027. Mehr als zehn US-Prüfzentren seien ausgewählt und Prüfärzte identifiziert. Derzeit würden die Verträge mit den Zentren abgestimmt, damit diese für die Rekrutierung geöffnet werden können. Das Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan.

    Die FDA hatte im Juni bestätigt, dass PANDA durchgeführt werden kann, und im Juli den Fast-Track-Status erteilt. Dieser soll die Entwicklung und Prüfung eines potenziell wichtigen Arzneimittels beschleunigen, bedeutet aber keine Zulassung. PANDA untersucht [68Ga]Ga-PentixaFor-PET/CT zur nicht-invasiven Subtypisierung von Erwachsenen mit primärem Aldosteronismus. Diese hormonelle Erkrankung ist eine häufige, oft unerkannte Ursache von Bluthochdruck. Heute ist zur Bestimmung, ob nur eine Nebenniere betroffen ist, meist eine invasive Nebennierenvenenkatheterisierung erforderlich. Bei einseitigem Befall kann eine Operation infrage kommen. PentixaFor ist ein Prüfpräparat; ein Nutzen muss in klinischen Studien belegt werden.

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    Am 12. November will der Vorstand im Webcast die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 sowie den Stand von PANDA, die verbleibenden Schritte bis zum Studienbeginn und weitere Entwicklungsprogramme erläutern. Die Präsentation ist für 15 Uhr MEZ angesetzt; eine Aufzeichnung soll anschließend auf der Investorenseite verfügbar sein.

    Eine separate Kurzanalyse von BankM bestätigt für die Aktie die Kaufempfehlung und nennt ein Zwölfmonatskursziel von 11,51 Euro. Die Analysten verschieben in ihrem Bewertungsmodell erwartete Voraus- und erste Meilensteinzahlungen aus einer Lizenzvereinbarung von 2026 auf 2027. Höhe und Struktur der angenommenen Zahlungen bleiben unverändert. Den möglichen US-Markteintritt veranschlagt BankM weiterhin für 2030, hält bei sequenzieller Prüfung aber auch 2031 für denkbar. Die angenommene Erfolgswahrscheinlichkeit für Phase III bleibt bei 65,5 Prozent.

    Hintergrund ist die im Oktober angepasste Ergebnisprognose: Pentixapharm erwartet für 2026 einen Fehlbetrag von rund 13 Millionen Euro statt zuvor 21,6 Millionen. Laut BankM erklären unter anderem geringere Aufwendungen und ins Jahr 2027 verschobene Studienkosten die Änderung. Die Finanzierungsreichweite bis 2028 bleibe unverändert. Die Studien- und Markteintrittszeitpunkte sind Erwartungen; regulatorische, klinische und finanzielle Risiken bestehen fort.



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    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 1,820EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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