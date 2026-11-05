Optikerkonzern Fielmann legt zu - bestätigt angepasste Jahresziele
- Fielmann steigerte den Umsatz um 2,9 Prozent
- Das bereinigte Ebitda stieg auf 438,5 Millionen Euro
- Gewinn stieg auf 169 Millionen Euro, Ziele bestätigt
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann hat in den ersten neun Monaten bei Erlös und Ergebnisse zugelegt. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Unter anderem habe sich das Wachstum im wichtigsten Markt Deutschland im dritten Quartal beschleunigt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich ebenfalls um 2,9 Prozent auf 438,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 169 Millionen Euro, nach 160 Millionen im Vorjahr. Die im Sommer gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 41,85 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -1,26 %/+44,66 % bedeutet.
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Bilanzstruktur bleibt kerngesund
Trotz der trüberen Aussichten steht das Familienunternehmen finanziell auf einem extrem soliden Fundament.
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