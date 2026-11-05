Optikerkonzern Fielmann legt zu - bestätigt angepasste Jahresziele

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 41,85 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -1,26 %/+44,66 % bedeutet.