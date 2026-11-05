Helikon knackt bei Instone die 10-Prozent-Marke – Korrektur zeigt 10,83 Prozent

Zum 12. Oktober verfügte Helikon nach der korrigierten Meldung über zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 9,59 Prozent. Hinzu kamen Finanzinstrumente, die weiteren 0,60 Prozent der Stimmen entsprechen. Insgesamt belief sich der ausgewiesene Anteil damit auf 10,19 Prozent. In der vorherigen Mitteilung waren noch 3,68 Prozent Stimmrechte und Instrumente im Umfang von 1,40 Prozent genannt worden; der Gesamtanteil lag bei 5,08 Prozent. Die Zahl der zugerechneten Stimmrechte stieg laut Korrektur auf 4.508.326.

Die Instone Real Estate Group hat am 2. November mehrere Stimmrechtsmitteilungen korrigiert. Die Meldungen betreffen Beteiligungsänderungen des Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV an dem Essener Wohnentwickler. Die maßgeblichen Schwellen wurden bereits am 12. und 15. Oktober überschritten. Es handelt sich daher nicht um neue Transaktionen vom 2. November, sondern um nachträgliche Berichtigungen früherer Veröffentlichungen.

Für den 15. Oktober weist die nächste berichtigte Meldung einen weiteren Anstieg aus: Die zugerechneten Stimmrechte erreichten 10,23 Prozent oder 4.810.054 Stimmen. Zusammen mit den Instrumenten kam Helikon auf insgesamt 10,83 Prozent. Gegenüber dem zuletzt gemeldeten Stand von 10,19 Prozent entspricht das einem Zuwachs um 0,64 Prozentpunkte. Die Instrumente blieben dabei mit 0,60 Prozent unverändert.

Bei den Instrumenten handelt es sich um zwei Aktienswaps mit Barausgleich. Einer umfasst 263.614 Stimmrechte beziehungsweise 0,57 Prozent und läuft bis zum 12. November 2030. Der zweite bezieht sich auf 16.227 Stimmrechte beziehungsweise 0,03 Prozent; seine Laufzeit endet am 28. Februar 2035. Da beide Swaps bar ausgeglichen werden, handelt es sich nicht um direkt gehaltene Aktien. Die Meldung führt für Helikon keine direkt gehaltenen Stimmrechte auf: Die Aktienbestände werden dem Fonds zugerechnet.

Die Korrekturen umfassen Meldungen sowohl für den Fonds als juristische Person als auch für Federico Riggio als natürliche Person. In der ausgewiesenen Beteiligungskette erscheinen unter anderem F Squared S.r.l., Rule 72 S.r.l. sowie Helikon Investments Holdings Company Limited und Helikon Investments Limited. Als Aktionär mit mindestens drei Prozent wird jeweils der Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV genannt.

Die Mitteilungen beziehen sich auf Instones insgesamt 46.988.336 Stimmrechte. Angaben zu den Gründen für die Korrekturen oder zu einer möglichen Anlagestrategie Helikons enthält die Veröffentlichung nicht. Für Anleger ist vor allem die aktualisierte Größenordnung relevant: Der zugerechnete Stimmrechtsanteil überschritt Mitte Oktober die Zehn-Prozent-Marke, während der Gesamtanteil einschließlich der bar ausgeglichenen Swaps auf 10,83 Prozent kam.

Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 5,54EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.