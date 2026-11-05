FMC-Gewinn bricht um mehr als 40 Prozent ein – Ausblick gesenkt

Das bereinigte operative Ergebnis sank währungsbereinigt um sechs Prozent; nominal ging es um fünf Prozent auf 545 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich brach der Gewinn um mehr als 40 Prozent auf 160 Millionen Euro ein. FMC führte den starken Rückgang vor allem auf Kosten im Zusammenhang mit dem China-Geschäft zurück. Der Umsatz stieg, begünstigt durch Wechselkurseffekte, um ein Prozent auf 4,94 Milliarden Euro.

Fresenius Medical Care (FMC) hat im dritten Quartal 2026 trotz eines leicht gestiegenen Umsatzes einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Höhere Personalkosten, die Neuausrichtung des China-Geschäfts und ungünstige regulatorische Effekte belasteten den Dialysekonzern. Zugleich federten Einsparungen aus dem laufenden Programm und höhere Vergütungen die Entwicklung teilweise ab. Die bereinigten Ergebnisse fielen besser aus als von Analysten erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der neue Vorstandschef Shervin Korangy senkte zugleich die Erwartungen für das Gesamtjahr. FMC rechnet 2026 nun damit, dass das bereinigte operative Ergebnis währungsbereinigt stabil bleibt oder im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgeht. Der Konzern steuert nach eigenen Angaben die untere Hälfte dieser Spanne an. Zuvor hatte die Prognose noch ein Wachstum oder einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich zugelassen. Auch für 2027 erwartet das Management Gegenwind. Finanzchef Martin Fischer verwies insbesondere auf Belastungen im Schlussquartal durch Erstattungseffekte in den USA.

Die Aktien reagierten wechselhaft. Nach anfänglichen Verlusten erholten sie sich im Tagesverlauf zunächst deutlich und erreichten mit mehr als 41 Euro den höchsten Stand seit fast vier Wochen. Vom Tief des Vormonats aus hatten sie damit rund 15 Prozent zugelegt. Während der Telefonkonferenz setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein: FMC schloss 3,6 Prozent tiefer bei 39,04 Euro. Damit fiel der Kurs wieder unter wichtige technische Marken um 40 Euro.

Auch die Einschätzungen der Analysten dämpften die Zuversicht. Richard Felton von Goldman Sachs sieht im präzisierten Jahresausblick einen Hinweis auf einen kräftigen Rückgang des operativen Ergebnisses im vierten Quartal. David Adlington von JPMorgan kritisierte die Entwicklung der Behandlungszahlen in den USA. Auf vergleichbarer Basis sank die Zahl dort um 1,1 Prozent, nach Rückgängen von 0,9 Prozent im zweiten und 0,4 Prozent im ersten Quartal. Der Trend verschärft sich damit.

Adlington erwartet deshalb weitere Belastungen für den Gewinn und bewertet das Verhältnis von Chancen und Risiken weiterhin ungünstig. Das etwas bessere operative Quartalsergebnis ändere daran wenig: Es sei vor allem höheren Erstattungen aus dem US-Programm TDAPA zu verdanken. Dieses unterstützt den Einsatz innovativer Medikamente bei besonders schwer kranken Nierenpatienten. Die kurzfristige Kurserholung steht somit einer schwächeren operativen Entwicklung und einem vorsichtigeren Ausblick gegenüber.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 41,22EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.