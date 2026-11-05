Deutsche EuroShop hebt Ergebnisprognose für 2026 deutlich an

Beim Umsatz rechnet der Vorstand nun mit 272 bis 277 Millionen Euro. Zuvor lag die Spanne bei 269 bis 277 Millionen Euro. Die Anpassung betrifft damit vor allem die Untergrenze, nicht den oberen Rand der erwarteten Erlöse. Deutlich stärker fällt die Revision bei den Ergebniskennzahlen aus: Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll 220 bis 225 Millionen Euro erreichen, nach bislang 211 bis 219 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT), bereinigt um Bewertungseffekte, erwartet EuroShop 149 bis 154 Millionen Euro. Die bisherige Zielspanne betrug 134 bis 142 Millionen Euro.

Deutsche EuroShop stellt sich für das Geschäftsjahr 2026 auf bessere Ergebnisse ein. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern hat nach neun Monaten seine Umsatzprognose leicht angepasst und mehrere Ergebnisziele angehoben. Ausschlaggebend seien eine robuste operative Entwicklung, zusätzliche Einmaleffekte sowie höhere Zinserträge, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Vollständige Neunmonatszahlen lagen in der Mitteilung noch nicht vor.

Die Verbesserung beruht nach Unternehmensangaben zunächst auf dem laufenden Geschäft. Gestiegene Mieten, Einnahmen aus Abfindungen von Mietern und leicht rückläufige Kosten dürften das Nettobetriebsergebnis (NOI) rund drei Millionen Euro über die ursprüngliche Planung heben. Zusätzlich wirken sich etwa vier Millionen Euro aus der Auflösung von Rückstellungen positiv auf das EBIT aus. Die Rückstellungen waren für erwartete Grunderwerbsteuerbelastungen im Zusammenhang mit Akquisitionen aus dem Geschäftsjahr 2023 gebildet worden. Es handelt sich somit um einen einmaligen sonstigen betrieblichen Ertrag, nicht um eine wiederkehrende Einnahme aus der Vermietung.

Auch auf der Finanzierungsseite erwartet der Konzern einen positiven Beitrag. Wegen des gestiegenen Zinsniveaus und weiterhin hoher liquider Mittel dürften die Zinserträge etwa vier Millionen Euro über der ursprünglichen Planung liegen. Zusammen mit der operativen Entwicklung und dem Einmaleffekt verbessert dies die Erwartung für das EBT ohne Bewertungsergebnis.

Die Funds from Operations (FFO), eine zentrale Kennzahl für die laufende Ertragskraft von Immobilienunternehmen, sollen nun 144 bis 149 Millionen Euro betragen. Zuvor hatte EuroShop 134 bis 142 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Grunderwerbsteuer-Rückstellungen ist in dieser Kennzahl ausdrücklich nicht enthalten. Die Anhebung signalisiert damit auch eine bessere Erwartung für die operative Mittelgenerierung.

Anleger reagierten zunächst positiv: Die Aktie gewann im nachbörslichen Handel auf Tradegate rund vier Prozent. Die Prognoseanpassung stützt sich auf die bisherige Geschäftsentwicklung; wie sich Mieten, Kosten und Zinsen bis zum Jahresende entwickeln, bleibt für das tatsächliche Ergebnis entscheidend.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 16,28EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.