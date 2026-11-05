MHP Hotel: Aktienrückkaufangebot beendet – wichtige Infos für Anleger
Rückkauf abgeschlossen: Die MHP Hotel AG hat rund 2,76 Millionen eigene Aktien erworben. Der Großteil soll eingezogen werden, ein kleinerer Teil ist für Mitarbeiterbeteiligungen vorgesehen.
Foto: adobe.stock.com
- Das freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der MHP Hotel AG wurde planmäßig abgeschlossen.
- Das Angebot war am 8. Oktober 2026 bekannt gegeben worden.
- Der Rückkauf lief vom 13. Oktober bis einschließlich 2. November 2026.
- Insgesamt erwarb die Gesellschaft 2.758.609 eigene Aktien.
- Die Aktien entsprechen 5,95 % des Grundkapitals von 46.352.945 Euro.
- Der überwiegende Teil der zurückgekauften Aktien soll eingezogen werden; ein kleinerer Teil ist für Mitarbeiterbeteiligungen vorgesehen.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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