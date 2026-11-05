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    CANCOM kauft 129.533 Aktien zurück – Union Investment unter 3 Prozent

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    CANCOM kauft 129.533 Aktien zurück – Union Investment unter 3 Prozent
    Foto: CANCOM SE

    ### CANCOM kauft knapp 130.000 eigene Aktien zurück – Union Investment unterschreitet Drei-Prozent-Schwelle

    Die CANCOM SE hat ihr Aktienrückkaufprogramm in der letzten Oktoberwoche fortgesetzt. Zwischen dem 26. und 30. Oktober 2026 erwarb der Münchner IT-Dienstleister insgesamt 129.533 eigene Aktien. Das geht aus der achten Zwischenmeldung hervor, die das Unternehmen am 2. November veröffentlichte. Seit Beginn des Programms am 7. September summieren sich die Rückkäufe damit auf 963.798 Aktien.

    Die größten Tageskäufe entfielen auf den 29. Oktober: An diesem Tag nahm CANCOM 26.815 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 21,6266 Euro auf. Am 28. Oktober waren es 26.501 Stück zu durchschnittlich 21,3319 Euro. Die niedrigsten Tagesvolumina wurden am 26. Oktober mit 25.015 Aktien verzeichnet; der Durchschnittskurs lag bei 22,8123 Euro. Am 30. Oktober kaufte CANCOM 25.504 Aktien zu durchschnittlich 21,0982 Euro. Alle Transaktionen wurden über Xetra an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeführt. CANCOM hatte dafür ein Kreditinstitut beauftragt.

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    Das Rückkaufprogramm war am 1. September angekündigt worden und startete sechs Tage später. Die aktuelle Mitteilung enthält keine Angaben dazu, wie viele Aktien insgesamt zurückgekauft werden sollen, zu welchem Zweck CANCOM die Papiere einsetzen will oder wann das Programm endet. Weiterführende Transaktionsangaben stellt das Unternehmen auf seiner Investorenseite bereit.

    Parallel meldete CANCOM eine Veränderung im Aktionärskreis: Die Union Investment Management GmbH unterschritt am 30. Oktober die melderechtliche Schwelle von drei Prozent der Stimmrechte. Nach der Meldung hält der Frankfurter Vermögensverwalter keine Aktien unmittelbar; ihm werden jedoch 861.699 Stimmrechte zugerechnet. Das entspricht 2,9983 Prozent der insgesamt 28.739.703 Stimmrechte. In der Mitteilung wird der Anteil gerundet mit 3,00 Prozent ausgewiesen.

    Bei der vorherigen Meldung hatte Union Investment noch 4,65 Prozent der Stimmrechte gehalten; hinzu kamen Instrumente mit einem Anteil von 0,22 Prozent. Insgesamt waren damals 4,87 Prozent gemeldet. Nun weist die Gesellschaft keine Stimmrechte aus Finanzinstrumenten mehr aus. Die neue Meldung betrifft somit sowohl den Rückgang des zugerechneten Aktienbestands als auch den Wegfall der zuvor ausgewiesenen Instrumente. Gründe für die Veränderung nennt die Pflichtmitteilung nicht.

    Die beiden Veröffentlichungen erfolgten am 2. November am frühen Abend. Die Stimmrechtsmeldung wurde um 17.59 Uhr, die Zwischenmeldung zum Rückkauf um 18.00 Uhr über EQS verbreitet. Für Anleger liefern die Mitteilungen damit aktuelle Daten zum Rückkauf und zur Beteiligungsstruktur, jedoch keine Angaben zu den Beweggründen der Transaktionen oder zu deren erwarteten Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung.



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    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,45EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




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