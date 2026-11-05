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    Alzchem verlängert Spitzer und startet Aktienrückkauf bis zu 20 Mio. Euro

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    Die Alzchem Group setzt auf personelle Kontinuität im Vertrieb und startet zugleich ein Aktienrückkaufprogramm. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Vorstandsmitglied Martina Spitzer vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Die Entscheidung wurde am 3. November bekanntgegeben. Spitzer ist seit mehr als 25 Jahren für den Spezialchemiehersteller aus Trostberg tätig und gehört seit Januar 2025 dem Vorstand an.

    Als Chief Sales Officer verantwortet sie Marketing, Vertrieb und Nachhaltigkeit. Zu ihren Aufgaben zählen die Gewinnung neuer Kunden, die Erschließung zusätzlicher Anwendungen, der Ausbau des internationalen Geschäfts und die Pflege bestehender Kundenbeziehungen. Aufsichtsratschef Markus Zöllner begründete die Vertragsverlängerung mit Spitzers Produkt- und Kundenkenntnis sowie ihrem Gespür für Marktchancen. Sie verbinde unternehmerisches Denken mit der Fähigkeit, Mitarbeitende für gemeinsame Ziele zu gewinnen.

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    Spitzer sieht Wachstumspotenzial insbesondere bei hochwertigen Inhaltsstoffen im Geschäftsbereich Specialty Chemicals. Neue Anwendungen und internationale Märkte böten attraktive Chancen, erklärte sie. Der gezielte Ausbau dieses margenstarken Geschäfts solle die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig verbessern. Konkrete finanzielle Zielgrößen nannte Alzchem in der Mitteilung nicht.

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    Parallel dazu hat das Unternehmen am 3. November den angekündigten Rückkauf eigener Aktien begonnen. Innerhalb von höchstens zwölf Monaten will Alzchem bis zu 125.000 Aktien über den Xetra-Handel erwerben. Das Volumen ist auf insgesamt 20 Millionen Euro begrenzt, Nebenkosten nicht eingerechnet. Der Preis je Aktie darf höchstens zehn Prozent über und maximal 20 Prozent unter dem in der Xetra-Eröffnungsauktion des jeweiligen Handelstags festgestellten Kurs liegen. Grundlage ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2024; Vorstand und Aufsichtsrat haben dem Programm zugestimmt.

    Die zurückgekauften Aktien können als Gegenleistung bei Übernahmen dienen, für mögliche Mitarbeiterbeteiligungsprogramme eingesetzt oder eingezogen werden. Eine Einziehung würde das Grundkapital reduzieren. Weitere gesetzlich zulässige Verwendungszwecke bleiben möglich. Ein beauftragtes Kreditinstitut führt die Käufe im Namen der Gesellschaft aus und entscheidet innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen unabhängig über Zeitpunkt, Umfang und Konditionen. Alzchem kann das Programm aussetzen und später fortsetzen. Die Rückkäufe sollen entsprechend den geltenden EU-Vorschriften veröffentlicht werden; über den Fortschritt will das Unternehmen auf seiner Internetseite informieren.

    Alzchem beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1.700 Menschen an Standorten in Deutschland und Schweden sowie in Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Das Unternehmen ist unter anderem in Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit, erneuerbaren Energien und sicherheitsrelevanten Anwendungen tätig. Für 2025 meldete es einen Umsatz von 562,1 Millionen Euro und ein EBITDA von 116,5 Millionen Euro. Die Mitteilungen verbinden damit zwei Signale: Alzchem verlängert die Amtszeit einer erfahrenen Vertriebsmanagerin und schafft zugleich Spielraum für Kapitalallokation, Akquisitionen oder eine Verringerung des Grundkapitals.



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    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 153,9EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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