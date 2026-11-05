11 88 0 Solutions steigert EBITDA: Wachstumskurs gestärkt
Weniger Umsatz, mehr Ertrag: Die 11880 Solutions AG steigert ihr EBITDA dank des Digitalgeschäfts und setzt mit KI-Werbung und der Strategie 2030 auf neue Wachstumsimpulse.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 2,4 Mio. Euro, nach 2,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr von 40,3 auf 37,2 Mio. Euro.
- Das Digitalgeschäft erzielte 30,3 Mio. Euro Umsatz; sein EBITDA erhöhte sich um 12,5 Prozent auf 2,7 Mio. Euro.
- Im Segment Telefonservices ging der Umsatz auf 6,9 Mio. Euro zurück; das EBITDA verschlechterte sich auf minus 0,3 Mio. Euro, unter anderem wegen saisonaler Schwankungen bei einem Großkunden.
- Das Unternehmen will in Kürze neue Angebote einführen, darunter Werbung in KI-Anwendungen; weitere Produkte befinden sich in der Testphase.
- Parallel finalisiert die 11880 Solutions AG ihre Strategie 2030, mit dem Ziel, Umsatz und Produktivität nachhaltig zu steigern und neue Marktpotenziale zu erschließen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 11 88 0 Solutions ist am 05.11.2026.
Der Kurs von 11 88 0 Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,30 % im
Minus.
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+1,06 %
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-51,34 %
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