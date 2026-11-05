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    Nach dem FCAS-Aus: Deutschland prüft Einstieg ins Kampfjetprojekt GCAP

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    Nach dem FCAS-Aus: Deutschland prüft Einstieg ins Kampfjetprojekt GCAP
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Deutschland prüft einen möglichen Einstieg in das britisch geführte Kampfflugzeugprogramm GCAP. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte in Berlin an, innerhalb der kommenden zwei Wochen Gespräche mit Italien und Japan zu führen. Beide Staaten entwickeln gemeinsam mit Großbritannien ein neues Kampfflugzeug. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, ob die drei Partner Deutschland grundsätzlich aufnehmen würden und welche Bedingungen dafür gelten. Eine rasche Klärung sei wichtig, sagte Pistorius: Zeit sei in dieser Angelegenheit ein kritischer Faktor. Für die Bundesregierung geht es zunächst um die politischen und industriellen Voraussetzungen einer Beteiligung, nicht um eine bereits getroffene Entscheidung.

    Das Interesse an GCAP folgt auf das Scheitern des deutsch-französischen Kampfjetvorhabens FCAS. Beide Seiten konnten sich nach jahrelangen Verhandlungen nicht einigen; seit dem Sommer sucht Berlin nach einer Alternative. Im Oktober hatte der britische Premierminister Andy Burnham Bundeskanzler Friedrich Merz eine Zusammenarbeit im Rahmen von GCAP angeboten. Ein Einstieg würde Deutschland damit in ein bereits bestehendes internationales Entwicklungsprojekt führen. Ob und unter welchen Bedingungen dies möglich wäre, soll nun mit den drei Partnerstaaten ausgelotet werden. Pistorius machte deutlich, dass die Gespräche zügig geführt werden sollen.

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    Die Minister betonten zugleich die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting würdigte die führende Rolle Deutschlands in der Nato und bezeichnete die Partnerschaft als besonders eng und verlässlich. Pistorius sagte, das Verhältnis sei so gut wie nie zuvor. Beide Länder seien in den vergangenen Jahren enger zusammengewachsen und stünden im Bündnis Seite an Seite. Die politische Nähe bildet einen positiven Rahmen für Gespräche über Rüstungskooperationen, ersetzt aber nicht die Klärung konkreter Bedingungen für eine Beteiligung am Kampfflugzeugprojekt.

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    Parallel dazu gibt es bei einem deutschen Beschaffungsvorhaben Verzögerungen. Das Verteidigungsministerium bestätigte Probleme bei der Einsatzbereitschaft der neuen Kampfhubschrauber Airbus H145. Ursache sind demnach Schwierigkeiten mit der Munition für die vorgesehene Bordkanone. Der Helikopter kann zwar fliegen, ist aber laut einem Bericht des „Spiegel“ auf absehbare Zeit noch nicht kampffähig. Der Bundesrechnungshof beanstandet dem Bericht zufolge zudem Mängel in der Planung. Das Ministerium bestätigte, dass Probleme und Verzögerungen bekannt seien und man sich mit dem Rechnungshof austausche.

    Airbus soll für rund 2,5 Milliarden Euro H145-Versionen als Leichte Kampfhubschrauber liefern. Vorgesehen ist außerdem die Integration israelischer Panzerabwehrraketen. Die Bundeswehr nutzt H145 bereits als Transport- und Rettungshubschrauber für Spezialkräfte; auch in Deutschland kommen die Maschinen bei Polizei und Rettungsdiensten zum Einsatz. Das Ministerium verweist auf einen Zeitplan, betont aber, entscheidend sei ein deutlicher Fortschritt bei den Fähigkeiten. Die Industrie stehe in der Bringschuld. Die beiden Vorhaben zeigen damit unterschiedliche Herausforderungen der deutschen Beschaffungspolitik: Bei GCAP geht es um internationale Anschlussfähigkeit, beim H145 um die rechtzeitige Bereitstellung zugesagter Einsatzfähigkeiten.



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