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    Öl, Iran und US-Wahl bewegen Bundesanleihen – Renditen steigen leicht

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    Öl, Iran und US-Wahl bewegen Bundesanleihen – Renditen steigen leicht
    Foto: adobe.stock.com

    Die deutschen Staatsanleihen haben sich an den beschriebenen Handelstagen wechselhaft entwickelt. Auf anfängliche Gewinne folgten zwischenzeitliche Verluste, ehe die Kurse nach den US-Zwischenwahlen wieder leicht anzogen. Am Montag stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,22 Prozent auf 122,70 Punkte; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 3,29 Prozent. Am Dienstag gab der Future nach und notierte den Meldungen zufolge bei rund 122,50 Punkten. Die Zehnjahresrendite stieg auf 3,31 Prozent. Am Mittwoch folgte ein Plus von 0,07 Prozent auf 122,45 Punkte, während die Rendite auf 3,32 Prozent kletterte. Insgesamt blieb die Bewegung begrenzt, das Zinsniveau tendierte jedoch leicht nach oben.

    Ein zentraler Treiber blieb der Ölmarkt. Zu Wochenbeginn gaben die Ölpreise deutlich nach, nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen wollte und auch aus Teheran Verhandlungsbereitschaft signalisiert wurde. Die Aussicht auf Entspannung dämpfte die Inflationserwartungen, stützte deutsche Bundesanleihen aber nur begrenzt. Am Dienstag drehten die Ölpreise zeitweise kräftig nach oben. Medienberichte über US-Angriffe auf Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus verstärkten die Sorge vor einer Eskalation. Höhere Energiekosten schüren Inflationsrisiken und erhöhen die Erwartung möglicher weiterer Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank.

    Die US-Zwischenwahlen rückten ebenfalls in den Mittelpunkt des Marktgeschehens. Die Wähler übertrugen den Demokraten die Kontrolle über beide Kongresskammern und werteten die Abstimmung als deutliche Abrechnung mit Trumps Politik; steigende Preise galten als wichtiger Kritikpunkt. Für die kommenden zwei Jahre zeichnet sich ein konfliktreiches Verhältnis zwischen Weißem Haus und Kongress ab. Die Demokraten können Trumps innenpolitische Vorhaben bremsen, eigene Projekte aber angesichts seines Vetorechts nur eingeschränkt durchsetzen. Analysten sehen daher Konfliktpotenzial bei Haushalt und Schuldenobergrenze; deren erneute Debatte könnte 2027 die Märkte belasten.

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    An den europäischen Anleihemärkten entwickelten sich französische Papiere gegen den deutschen Trend: Ihre Kurse legten zu, die Renditen gingen deutlich zurück. Fitchs Entscheidung, den Ausblick für Frankreichs Rating „A+“ auf negativ zu setzen, löste keinen unmittelbaren Verkaufsdruck aus. Die Agentur verwies auf schwächeres Wachstum, höhere Finanzierungskosten und ein größeres Defizit. Politische Fragmentierung und ein schwieriges soziales Umfeld erschwerten zudem eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung.

    Konjunkturseitig fiel das Bild gemischt aus. Der Einkaufsmanagerindex der Eurozonen-Industrie sank im Oktober in der zweiten Schätzung um 0,2 Punkte auf 52,7, blieb aber oberhalb der Wachstumsschwelle. S&P Global bezeichnete die Lage trotz des Rückgangs als stärkste Expansionsphase seit mehr als vier Jahren. Bei den Dienstleistern verschlechterte sich die Stimmung stärker als erwartet; in Frankreich fiel der Index deutlich unter 50. Die Marktstimmung blieb damit von geopolitischen Risiken und uneinheitlichen Konjunktursignalen geprägt.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 123,1EUR auf L&S Exchange (05. November 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.




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