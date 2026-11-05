17 Hektar Wald für Red Bull: Rodung startet – Tesla baut in Berlin aus

Das Vorhaben ist umstritten. Umweltschützer kritisieren unter anderem den erwarteten Wasserverbrauch. Die Grüne Liga hat gegen den Bebauungsplan einen Eilantrag gestellt, über den noch nicht abschließend entschieden ist. Ihr Versuch, den Beginn der Rodung per Zwischenverfügung vorläufig zu stoppen, scheiterte jedoch vor dem Oberverwaltungsgericht. Damit können die Arbeiten zunächst weitergehen. Der Konflikt erinnert an Proteste gegen die Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide, wo Aktivisten zeitweise einen Wald besetzten.

In Baruth/Mark südlich von Berlin hat die Rodung für ein geplantes Dosenwerk von Red Bull begonnen. Auf dem Gelände sollen 17 Hektar Kiefernwald weichen. Die Getränkehersteller Rauch und Red Bull wollen ihren Produktionscampus erweitern. Projektkoordinator Björn Hofbauer verweist auf den rechtskräftigen Bebauungsplan und eine Zulassung des Landesamts für Umwelt für vorbereitende Maßnahmen. Als Ausgleich seien Wald- und Grünflächen mit der sechsfachen Größe der künftigen Baufläche vorgesehen; 98 Prozent davon lägen im Umland von Baruth.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Tesla stärkt zugleich seine Präsenz in der Hauptstadtregion: Der US-Elektroautobauer hat in Berlin-Köpenick ein europäisches Entwicklungszentrum eröffnet. In umgebauten Fabrikgebäuden arbeiten zunächst mehr als 250 Ingenieure und Techniker an Materialien, Antrieben und Fahrzeugen. Auch Sicherheitsprüfungen von Bauteilen und Tests an Batteriezellen sind vorgesehen. Tesla beziffert die Gesamtinvestition auf 100 Millionen Euro. Für eine zweite Ausbaustufe, die den Standort auf rund 500 Beschäftigte bringen soll, sei bereits ein Genehmigungsantrag gestellt worden.

Die Nähe zur Gigafactory in Grünheide sei für die Standortwahl entscheidend gewesen, erklärte Entwicklungschef Jan Brückner. Das Zentrum solle die europäische Produktion unterstützen; einzelne Komponenten des jüngst vorgestellten Roadsters seien ebenfalls in Berlin entwickelt worden. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner wertete die Eröffnung als Signal für den Wirtschafts- und Innovationsstandort. Parallel verfolgt Tesla nach den vorliegenden Angaben Ausbaupläne für Grünheide: Die angestrebte Jahreskapazität soll von 500.000 auf eine Million Fahrzeuge steigen, obwohl das bisherige Ziel noch nicht erreicht ist.

Neben den Unternehmensmeldungen thematisiert der Beitrag die politische und börsliche Debatte um Elon Musk. Ein verlinkter Bericht zitiert einen früheren Tesla-Autopilot-Chef, der Musks auf Kameras gestützte Fahrstrategie scharf kritisiert. In Anlegerkommentaren wird zudem über mögliche Folgen der US-Zwischenwahlen für Tesla spekuliert. Nutzer verbinden politische Risiken für Musk mit der Bewertung des Unternehmens und einer möglichen Transaktion im Zusammenhang mit SpaceX. Sie verweisen auf Kursverluste von rund vier Prozent und erwarten weiteren Abwärtsdruck. Diese Einschätzungen sind Meinungsäußerungen im Forum, keine bestätigten Unternehmensnachrichten oder verlässlichen Prognosen. Insgesamt zeigt der Beitrag, wie regionale Investitionen, Umweltkonflikte und politische Unsicherheit die Wahrnehmung großer Unternehmen prägen.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 335,3EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.