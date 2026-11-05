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    Westwing wächst kräftig – höhere Frachtkosten drücken auf die Marge

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    ### Westwing wächst weiter – höhere Frachtkosten drücken auf die Marge

    Die Westwing Group hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz und das Bruttowarenvolumen erneut gesteigert. Trotz eines schwierigen Konsumumfelds wuchs das Bruttowarenvolumen (GMV) im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 123 Millionen Euro. Es war damit das fünfte Quartal in Folge mit GMV-Wachstum. Der Umsatz legte um 12,5 Prozent auf 111,4 Millionen Euro zu. Westwing führt den stärkeren Umsatzanstieg unter anderem auf Nachlieferungen offener Bestellungen aus dem Vorquartal zurück.

    Nach einem schwachen Juli, der laut Unternehmen von einer Hitzewelle und zurückhaltender Nachfrage geprägt war, gewann das Geschäft im weiteren Quartalsverlauf an Dynamik. Das internationale Segment steigerte sein GMV um 14 Prozent; in der DACH-Region betrug das Plus ein Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Drittmarkensortiment mit einem GMV-Anstieg von 13 Prozent. Die Westwing Collection kam auf ein Wachstum von vier Prozent und stellte 64 Prozent des GMV – zwei Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der aktiven Kunden nahm zum dritten Mal in Folge zu und lag 13 Prozent über dem Vorjahreswert.

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    Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um sieben Prozent auf 6,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank jedoch um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Belastend wirkten höhere Kraftstoff-, Container- und Frachtkosten sowie Nachlaufeffekte aus der Umstellung von Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssystemen. Auch negative Sortiments- und Mixeffekte sowie Anlaufkosten für die britische Logistik belasteten die Deckungsbeitragsmarge. Einsparungen bei Marketing und Verwaltung glichen einen Teil des Drucks aus. Preisanpassungen, höhere Versandgebühren und weitere Logistikmaßnahmen sollen im laufenden Schlussquartal stärker wirken; im Oktober seien bereits Verbesserungen sichtbar gewesen.

    In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 344,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA blieb mit 21,5 Millionen Euro nahezu unverändert. Der Free Cashflow betrug minus 12,1 Millionen Euro, nach minus 3,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für das dritte Quartal meldete Westwing einen saisonal bedingten Mittelabfluss von 0,7 Millionen Euro. Die Netto-Cash-Position lag bei 63 Millionen Euro.

    Westwing bestätigte die Jahresprognose: Der Umsatz soll 2026 zwischen 470 und 495 Millionen Euro liegen, das bereinigte EBITDA zwischen 36 und 48 Millionen Euro. Das Management erwartet den Umsatz in der oberen Hälfte der Spanne. Zugleich baut das Unternehmen seine Präsenz aus: Mit fünf neuen Märkten ist Westwing nun in 28 Ländern aktiv. Eine Kooperation mit Victoria Beckham soll die Premiumpositionierung stärken.

    Am 12. Oktober startete zudem ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 640.000 Aktien und maximal zehn Millionen Euro. Bis zum 30. Oktober hatte Westwing 79.644 Aktien erworben.



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    Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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