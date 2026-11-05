Rubean holt 2,5 Millionen Euro für die internationale Expansion (65 Zeichen)

Nach Einschätzung des Researchhauses Montega stärkt die Finanzierung die Kapitalbasis und verschafft Rubean kurzfristig Spielraum, um den Vertrieb auszubauen. Das Unternehmen will die Mittel nach eigenen Angaben nutzen, um Wachstumschancen in Europa sowie Nord- und Südamerika wahrzunehmen. Rubean entwickelt eine sogenannte SoftPOS-Lösung, mit der Händler und mobile Dienstleister Kartenzahlungen direkt über Smartphones oder Tablets annehmen können – ohne separates Terminal.

Der Münchner Zahlungsdienstleister Rubean hat seine Kapitalerhöhung abgeschlossen und erhält damit gut 2,5 Millionen Euro frisches Kapital. Insgesamt wurden 556.333 neue Aktien zu je 4,50 Euro platziert. Das Volumen lag damit über dem ursprünglich vorgesehenen Rahmen von bis zu 500.000 Anteilen. Das Grundkapital steigt von rund 4,94 Millionen auf knapp 5,50 Millionen Euro. Die Ausgabe erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts und erhöht die Zahl der Aktien entsprechend.

Als wichtigen Wachstumskanal sieht Montega Partnerschaften mit Anbietern von Kassensystemen. Ein Beispiel ist die kürzlich bekanntgegebene Zusammenarbeit mit der Schweizer HS-Soft AG, deren Kassensystem nach Unternehmensangaben an mehr als 4.000 Kassenplätzen im DACH-Raum eingesetzt wird. Rubeans Zahlungslösung soll direkt in die Systeme integriert werden. Montega hält es für möglich, dass Rubean bei neuen Partnerschaften zunehmend Mindestabnahmen vereinbart und so wiederkehrende Umsätze absichert.

Die Analysten skizzieren auch einen möglichen wirtschaftlichen Vorteil für die Beteiligten: HS-Soft könne die SoftPOS-Funktion nach ihrer Einschätzung für etwa zehn Euro pro Monat anbieten. Nach einer angenommenen Gebühr von vier Euro je Terminal an Rubean bliebe dem Partner ein Anteil, während Händler im Vergleich zu herkömmlichen Terminals Kosten sparen könnten. Diese Preisangaben sind Einschätzungen von Montega, keine von Rubean bestätigten Tarife.

Rubean ist laut Unternehmensmitteilung inzwischen mit mehr als 20 Finanzdienstleistern und Banken verbunden, die die Lösung ihren Kunden empfehlen. Montega zufolge deckt die Kapitalmaßnahme den kurzfristigen Finanzierungsbedarf. Da das Unternehmen weiterhin Verluste schreibt und in den Vertrieb investieren will, hatte das Researchhaus zuvor zusätzlichen Fremdkapitalbedarf eingeplant. Die Kapitalerhöhung senkt diesen Bedarf; für 2027 unterstellt Montega weiterhin eine weitere Kreditaufnahme.

An den Prognosen oberhalb des operativen Ergebnisses nimmt Montega keine Änderungen vor. Wegen geringerer Zinsaufwendungen erwartet das Haus für 2028 nun neben dem operativen Break-even auch einen Jahresüberschuss von fünf Cent je Aktie. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von acht Euro auf zwölf Monate. Dies ist eine Einschätzung von Montega und keine Anlageberatung.

Die Rubean Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,44 % und einem Kurs von 5,50EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.