SAF-HOLLAND wächst kräftig – Jahresumsatz soll am oberen Ende landen

Das Erstausrüstungsgeschäft war der wichtigste Wachstumstreiber. Die Umsätze mit Trailerherstellern legten in den ersten neun Monaten um 9,2 Prozent zu. Eine solide Nachfrage in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Indien, stützte die Entwicklung. Zusätzlich belebte sich im dritten Quartal der nordamerikanische Truckmarkt. Auf Neunmonatssicht blieb das Truckgeschäft mit einem Umsatzplus von 0,9 Prozent allerdings nahezu stabil. Das Ersatzteilgeschäft erreichte 515,2 Millionen Euro und lag damit knapp unter dem Vorjahreswert. Regional wuchs EMEA um 6,1 Prozent und APAC um 14,6 Prozent. In Amerika sank der Umsatz um 1,7 Prozent, organisch ergab sich jedoch ein leichter Zuwachs.

SAF-HOLLAND hat im dritten Quartal 2026 deutlich an Tempo gewonnen. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Im dritten Quartal allein betrug das Plus 9,4 Prozent auf 456,6 Millionen Euro; organisch wuchs das Geschäft um 8,8 Prozent. Der Zulieferer für Nutzfahrzeuge profitierte vor allem von einer anziehenden Nachfrage bei Trailerherstellern. Der Vorstand bestätigte den Jahresausblick und sieht den Umsatz inzwischen im oberen Drittel der prognostizierten Spanne.

Die Profitabilität verbesserte sich: Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 7,6 Prozent auf 130,3 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge stieg von 9,3 auf 9,6 Prozent. Im dritten Quartal wuchs das bereinigte EBIT um 16,2 Prozent auf 44,3 Millionen Euro; die Marge erreichte 9,7 Prozent. Dazu trugen insbesondere EMEA und APAC, Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen bei. Im asiatischen Geschäft wirkte zudem ein positiver Einmaleffekt aus einer Mietvertragsanpassung. Das Periodenergebnis stieg um 61,2 Prozent auf 61,1 Millionen Euro. Neben dem operativen Fortschritt half ein verbessertes Finanzergebnis, vor allem durch die Bewertung unrealisierter Währungseffekte.

Auch die Finanzlage entwickelte sich günstig. Der freie operative Cashflow erhöhte sich auf 123,6 Millionen Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. SAF-HOLLAND führte dies unter anderem auf das stärkere operative Ergebnis und einen geringeren Mittelabfluss beim Nettoumlaufvermögen zurück. Die Nettofinanzschulden sanken seit Jahresende um 45,5 Millionen Euro auf 459,8 Millionen Euro; der Verschuldungsgrad verbesserte sich auf 2,0. Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro, eine bereinigte EBIT-Marge von 9 bis 10 Prozent und Investitionen von höchstens drei Prozent des Umsatzes. Risiken sieht der Konzern in geopolitischen Unsicherheiten sowie volatilen Energie- und Rohstoffpreisen.

Parallel setzt SAF-HOLLAND sein Aktienrückkaufprogramm fort: In der Woche bis zum 30. Oktober erwarb das Unternehmen 100.824 eigene Aktien zu durchschnittlich rund 21 Euro je Stück. Seit Beginn des Programms im November 2025 summierten sich die Käufe auf 1.762.576 Aktien. Eine Stimmrechtsmitteilung weist für den 10. September einen Eigenaktienanteil von 3,01 Prozent aus. Zudem steht ein Führungswechsel in der Region APAC an: Manuel Balles übernimmt zum 1. Januar 2027 von Andreas Richter, der Ende 2026 in den Ruhestand geht. Balles ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig und soll unter anderem das Ersatzteilgeschäft weiterentwickeln.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.