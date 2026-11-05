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    Vonovia wächst operativ – doch höhere Zinsen drücken den Gewinn (62 Zeichen)

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    Vonovia wächst operativ – doch höhere Zinsen drücken den Gewinn (62 Zeichen)
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ### Vonovia hält das Kerngeschäft auf Kurs – höhere Zinsen drücken auf den Gewinn

    Vonovia hat in den ersten neun Monaten 2026 trotz eines schwierigen Marktumfelds operativ zugelegt. Das Vermietungsgeschäft erwies sich als stabil, während das Dienstleistungssegment Value-add kräftig wuchs. Höhere Finanzierungskosten und schleppende Immobilienverkäufe belasteten dagegen Ergebnis und Cashflow. Für das Gesamtjahr rechnet der Bochumer Konzern beim operativen Ergebnis mit einem Wert in der unteren Hälfte seiner Prognosespanne.

    Das bereinigte EBITDA stieg von Januar bis September um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft Vermietung erhöhte sich das Ergebnis um 3,5 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro – obwohl Vonovia im Jahresvergleich knapp 5.000 Wohnungen weniger im Bestand hatte. Das organische Mietwachstum betrug 3,8 Prozent, nach 4,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Leerstandsquote blieb mit 2,3 Prozent niedrig; 99,6 Prozent der Mieten gingen ein.

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    Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Value-add, zu dem unter anderem Handwerkerleistungen und das Energiegeschäft zählen. Dessen bereinigtes EBITDA legte um 31,4 Prozent auf 197,2 Millionen Euro zu. Gleichzeitig erhöhte Vonovia die Investitionen in Modernisierung und Neubau um 20,3 Prozent auf 951,8 Millionen Euro. Die Aufwendungen für Instandhaltung stiegen um 7,1 Prozent auf 605,1 Millionen Euro.

    Schwächer liefen die vertriebsorientierten Bereiche. Im Verkauf einzelner Wohnungen sank das EBITDA um 11,8 Prozent auf 49,9 Millionen Euro. Das Neubausegment erzielte 28,1 Millionen Euro, deutlich weniger als im Vorjahr. Der Vergleich ist allerdings durch einen damaligen Grundstücksverkauf an das Land Berlin verzerrt. Insgesamt veräußerte Vonovia Immobilien im Wert von rund 900 Millionen Euro. Höhere Zinsen und zurückhaltende Käufer verlängerten nach Unternehmensangaben die Verkaufsprozesse.

    Trotz des höheren EBITDA ging das bereinigte Vorsteuerergebnis um 3,5 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte Periodenergebnis für Vonovia-Aktionäre sank um 6,6 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Der operative freie Cashflow fiel um 34,1 Prozent auf 932,5 Millionen Euro. Als Gründe nennt der Konzern unter anderem vorübergehende Belastungen des Nettoumlaufvermögens, geringere Wohnungsverkäufe und höhere Auszahlungen an Minderheitsaktionäre.

    Für 2026 erwartet Vonovia das EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro in der unteren Hälfte der Spanne. 2027 soll es leicht wachsen; das Vorsteuerergebnis dürfte weitgehend stabil bleiben. Für 2028 peilt das Unternehmen ein EBITDA am unteren Rand der Spanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro an. Zugleich werden Neubau für den Eigenbestand und neue „Manage-to-Green“-Investitionen zurückgefahren. Der Verschuldungsgrad lag Ende September bei 46,1 Prozent. Finanzvorstand Philip Grosse kündigte an, seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.



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    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 17,04EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.




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