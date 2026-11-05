Leifheit beschleunigt FOCUS: Q3-Mitteilung 2026 veröffentlicht
Weniger Umsatz, höhere Marge: Leifheit kämpft mit der Konsumflaute und beschleunigt sein Sparprogramm FOCUS. Trotz roter Zahlen hält der Konzern an der angepassten Jahresprognose fest.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 5,5 % auf 169,1 Mio. Euro, belastet durch schwache Nachfrage und Konsumzurückhaltung.
- Das EBIT lag bei −2,9 Mio. Euro; ohne 1,9 Mio. Euro Einmaleffekte aus FOCUS betrug es −1,0 Mio. Euro. Das Periodenergebnis belief sich auf −2,7 Mio. Euro.
- Die Bruttomarge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte auf 45,5 %, unterstützt durch Effizienzmaßnahmen und einen besseren Produkt- und Kundenmix.
- Leifheit beschleunigt das Performanceprogramm FOCUS, vereinfacht Strukturen und senkt Kosten. Ab 2028 werden jährliche Einsparungen von mehr als 8 Mio. Euro erwartet.
- Der Free Cashflow betrug nach neun Monaten −3,8 Mio. Euro, gegenüber 3,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die angepasste Jahresprognose bleibt bestehen: Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, EBIT von −5 bis −6 Mio. Euro und Free Cashflow von −1 bis −2 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Leifheit ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im
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