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    Fabasoft kauft weiter eigene Aktien – Halbjahresbericht am 13. November

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    Fabasoft kauft weiter eigene Aktien – Halbjahresbericht am 13. November
    Foto: Fabasoft International Services GmbH

    **Fabasoft setzt Aktienrückkauf fort – Halbjahresbericht folgt am 13. November**

    Die Fabasoft AG hat ihren im Oktober gestarteten Rückkauf eigener Aktien in der letzten Oktoberwoche fortgesetzt. Zwischen dem 26. und 30. Oktober 2026 erwarb der in Linz ansässige Softwareanbieter insgesamt 12.723 Aktien. Das geht aus einer am 2. November veröffentlichten Zwischenmeldung hervor. Seit Beginn des Programms „Aktienrückkaufprogramm 2026 II“ am 5. Oktober summiert sich die Zahl der zurückgekauften Papiere damit auf 49.441.

    Die Käufe erfolgten an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen über Xetra und Tradegate. Am stärksten fiel der Rückkauf am 29. Oktober mit 2.595 Aktien aus; am 30. Oktober waren es mit 2.394 die wenigsten. Die ausgewiesenen Tagesdurchschnittskurse bewegten sich zwischen 16,13 Euro und 16,46 Euro. Für die 12.723 Aktien der Berichtswoche belief sich das gesamte Kaufvolumen auf rund 207.725 Euro. Die größte Tagesinvestition entfiel mit rund 42.507 Euro auf den 28. Oktober, die kleinste mit etwa 38.896 Euro auf den letzten Handelstag der Woche.

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    Fabasoft lässt die Aktien über eine beauftragte Bank erwerben. Nach Angaben des Unternehmens handelt diese unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft. Die Transaktionen erfolgen ausschließlich über die Börse und im Rahmen der sogenannten Safe-Harbor-Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung. Damit erfüllt Fabasoft die gesetzlichen Vorgaben für die Veröffentlichung von Informationen zu Rückkäufen eigener Aktien. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften stellt das Unternehmen auf seiner Investorenseite bereit.

    Ein Aktienrückkauf kann unter anderem dazu dienen, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben oder Aktien für spätere Verwendungen vorzuhalten. Aus der Mitteilung geht jedoch nicht hervor, welche Verwendung Fabasoft für die erworbenen Papiere konkret vorsieht. Auch Angaben zum maximalen Umfang oder zum finanziellen Gesamtvolumen des laufenden Programms enthält die vorliegende Zwischenmeldung nicht. Die Zahlen dokumentieren daher den Fortgang des Rückkaufs, erlauben für sich genommen aber keine Aussage über die künftige Verwendung des Kapitals oder die Geschäftsentwicklung.

    Unabhängig davon hat Fabasoft den Veröffentlichungstermin für den nächsten Finanzbericht angekündigt. Der Konzern-Halbjahresbericht für das zweite Quartal beziehungsweise das erste Halbjahr soll am 13. November 2026 erscheinen. Die deutschsprachige Fassung wird auf der Investorenseite des Unternehmens veröffentlicht, die englische Version auf der englischsprachigen Website. Der Bericht dürfte einen umfassenderen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung geben; konkrete Kennzahlen oder Erwartungen nannte Fabasoft in der Vorankündigung nicht. Die Mitteilung vom 4. November beschränkt sich auf Berichtsart, Sprache, Termin und Veröffentlichungsorte.



    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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    Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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