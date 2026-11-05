Scout24 hebt Umsatzprognose an – Wachstum zieht kräftig an

Das bereinigte operative Ergebnis, das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, stieg im Quartal um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die ausgewiesene Marge sank allerdings gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zwei Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Organisch verbesserte sie sich sequenziell und lag bei 63,3 Prozent. Höhere Marketingausgaben und gestiegene Forderungswertberichtigungen bremsten die Margenentwicklung vorübergehend. Für das Schlussquartal erwartet Scout24 eine stärkere organische Ausweitung.

Scout24 hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Der Betreiber des Immobilienportals ImmoScout24 setzte 198,2 Millionen Euro um, 19,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch organisch, ohne den Beitrag des seit März konsolidierten Spaniengeschäfts, wuchs der Umsatz zweistellig: um 10,1 Prozent. Nach neun Monaten erreichten die Erlöse 570,5 Millionen Euro, ein Plus von 17,9 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit gewerblichen Kunden: Der Umsatz im Professional-Segment legte um 23,3 Prozent auf 146,7 Millionen Euro zu. In Deutschland wuchs der Abo-Umsatz um 11,5 Prozent; die Kundenzahl nahm um 3,9 Prozent zu, so stark wie in diesem Jahr bislang nicht. Auch in Spanien gewann Scout24 Kunden und steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorquartal leicht auf 15,8 Millionen Euro. Im Privatkundensegment beschleunigte sich das Abo-Wachstum auf 10,4 Prozent. Höherwertige Mitgliedschaften trugen zum Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes je Kunde bei.

Ein strategischer Schwerpunkt bleibt der Ausbau KI-gestützter Angebote. Der Bewerbungsassistent für Wohnungssuchende soll die Chancen auf Besichtigungseinladungen verbessern; gewerbliche Kunden erhalten mit „Proppi“ einen Assistenten zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Scout24 setzt darauf, solche Funktionen über höherwertige Mitgliedschaften und nutzungsabhängige Angebote zu monetarisieren. Zugleich sollen Automatisierung und KI interne Kosten senken.

Für 2026 erwartet der Vorstand nun ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent, nach zuvor 16 bis 18 Prozent. Das Profitabilitätsziel bleibt unverändert: Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen, organisch bis zu 64 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg im Quartal um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro, unterstützt durch Aktienrückkäufe. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sank dagegen wegen eines steuerlichen Einmaleffekts im Vorjahr um 26,5 Prozent.

Scout24 kaufte im dritten Quartal eigene Aktien für 165 Millionen Euro zurück und zog drei Millionen Aktien ein. Zusätzlich meldete das Unternehmen für den 26. bis 30. Oktober weitere 5.000 Rückkäufe. Jefferies bestätigte nach den Zahlen seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 102,50 Euro; Umsatz und bereinigtes EBITDA hätten die Erwartungen leicht übertroffen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 91,00EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.