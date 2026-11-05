Nexum startet mit 20-Millionen-Projekt in Münchens Maxvorstadt

Geplant ist, das bestehende Gebäude umfassend zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Zusammen sollen dadurch rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche entstehen. Nexum spricht von einem Wohn-Ensemble aus drei Bausteinen: der Modernisierung des Bestands, zusätzlichen Wohnungen samt Dachterrasse und einem Neubau im begrünten Innenhof.

Die Nexum Group AG hat ihr erstes Immobilienprojekt erworben und setzt damit nach eigenen Angaben den Auftakt zu ihrer Wachstumsstrategie. Der Münchner Projektentwickler unterzeichnete den Kaufvertrag für eine Wohnimmobilie in der Maxvorstadt, nahe der Technischen Universität. Das Gesamtinvestitionsvolumen beziffert das Unternehmen auf rund 20 Millionen Euro. Der Erwerb sei mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert erfolgt; finanzielle Einzelheiten der Transaktion nannte Nexum nicht.

Für die Entwicklung sind unter anderem neue Fenster, eine Fassadensanierung sowie Arbeiten an Treppenhaus, Balkonen und Haustechnik vorgesehen. Das Gebäude soll an die Fernwärme angeschlossen werden. Der Neubau soll mindestens den KfW-55-Standard erfüllen. Das Unternehmen stellt das Vorhaben als Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung dar: Die Nutzung vorhandener Bausubstanz und die Nachverdichtung sollen zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne neue Flächen am Stadtrand zu versiegeln.

Ein positiver Bauvorbescheid liegt laut Nexum bereits vor; der Bauantrag wurde eingereicht. Das verringere die Entwicklungsrisiken, beseitige sie aber nicht vollständig. Für die Umsetzung will Nexum mit etablierten Baufirmen zusammenarbeiten. Die Projektlaufzeit soll etwa zwei Jahre betragen. Mit dem Vertrieb der Wohnungen plant das Unternehmen im Frühjahr 2027 zu beginnen – noch vor dem Baubeginn.

Als Begründung für den Standort verweist Nexum auf eine hohe Nachfrage nach Wohnraum durch Studierende, junge Berufstätige und Arbeitgeber. In München seien im ersten Halbjahr 2026 nach Unternehmensangaben ein Drittel weniger Wohnungen fertiggestellt worden als im Vorjahreszeitraum. Unabhängige Angaben zur Nachfrage oder zur erwarteten Zahl der Wohnungen im Projekt machte die Mitteilung nicht.

Nexum konzentriert sich nach eigener Darstellung auf Wohnbauprojekte in den sieben größten deutschen Städten, die bereits genehmigt oder kurzfristig genehmigungsfähig sind. Die Umsetzung über Generalunternehmer und eigene sowie partnerschaftliche Vertriebsstrukturen soll Projektlaufzeiten verkürzen und Kapital schneller verfügbar machen. Typischerweise seien 15 bis 30 Monate vorgesehen. Die aktuelle Projektpipeline umfasse ein Entwicklungsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro, teilt das Unternehmen mit. Wie viel davon bereits gesichert oder in welchem Stadium die Vorhaben sind, bleibt offen.

Der Kauf ist damit ein erster konkreter Schritt, aber noch kein Nachweis für die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Für den weiteren Verlauf werden insbesondere die Genehmigung, die Baukosten, der Vertriebsstart und die tatsächliche Nachfrage entscheidend sein.

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Max Nexum Group direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die Nexum Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 1,050EUR auf Frankfurt (04. November 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.