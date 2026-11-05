Ahold-Aktie springt trotz Cyberangriff – doch der Ausblick wackelt

An der Börse überwogen die soliden Quartalszahlen: Die Aktie sprang um bis zu sechs Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang August und notierte am Nachmittag bei 34,07 Euro. Seit Jahresbeginn blieb damit ein kleines Minus. Im Mittelpunkt stand die Cyberattacke, die Ahold Delhaize Mitte Oktober offengelegt hatte. Das Unternehmen nahm betroffene Systeme vom Netz. Gestört waren insbesondere Online-Funktionen in den Benelux-Ländern und den USA sowie Lieferkettenabläufe in den Benelux-Staaten. Kunden konnten einige Tage nicht online bestellen; in Filialen waren Regale leer.

Der niederländisch-belgische Handelskonzern Ahold Delhaize hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2,6 Prozent auf rund 23,1 Milliarden Euro. Damit beschleunigte sich das Geschäftswachstum; nach neun Monaten lag der Erlös noch 0,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 946 Millionen Euro. Die bereinigte operative Marge gab um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent nach. Die Ergebnisse profitierten vor allem von einer starken Entwicklung in Europa, die laut RBC die Erwartungen übertraf. Die kanadische Bank bestätigte ihre Einstufung „Sector Perform“ und ihr Kursziel von 37 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die finanziellen Folgen werden im Schlussquartal spürbar. Ahold rechnet infolge des Angriffs mit einem Umsatzrückgang von 200 bis 250 Millionen Euro und einer Belastung des operativen Ergebnisses von 75 bis 100 Millionen Euro. Konzernchef Frans Muller senkte deshalb die Jahresprognose: Die bereinigte operative Marge soll sich nun vier Prozent annähern. Zuvor hatte das Management rund vier Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei konstanten Wechselkursen nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen, statt wie bisher prognostiziert im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Auch der Barmittelzufluss dürfte geringer ausfallen als zuvor angenommen.

Die Analysten bewerten die Folgen unterschiedlich. Morgan Stanley hält die Belastung für deutlich größer als angenommen und sieht wegen der Prognosekürzung ein mögliches Absinken des Marktkonsenses für den Gewinn je Aktie um bis zu drei Prozent. Ohne den Cybervorfall wäre der Bericht aus ihrer Sicht eher beruhigend ausgefallen, da das operative Geschäft die Erwartungen übertraf. JPMorgan bleibt dagegen skeptisch: Zahlen und Ausblick bestätigten die negative Einschätzung; Bewertung und Markterwartungen böten Spielraum nach unten. Ahold kündigte zugleich an, Anfang 2027 ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro zu starten. Das stützt zwar die Kapitalrückgabe an Anteilseigner, kann aber die operativen Schäden und die Unsicherheit über die Erholung nicht aufheben. Insgesamt zeigt der Bericht ein widerstandsfähiges Kerngeschäft, dessen Ausblick durch den Cyberangriff eingetrübt wird.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 34,26EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.