Indiens E-Auto-Markt boomt – Kiew warnt vor Angriffen auf Energieziele

Der Markt ist jedoch bereits stark von heimischen Herstellern geprägt. Tata Motors und Mahindra & Mahindra vereinten im September rund 63 Prozent der BEV-Neuzulassungen auf sich und führen auch bei den Markenpräferenzen. Für deutsche und andere europäische Autobauer wird es damit schwieriger, allein mit globaler Bekanntheit Fuß zu fassen. BearingPoint sieht ein begrenztes Zeitfenster: Wer nicht rasch lokale Partnerschaften, Produktionskapazitäten und eine belastbare Präsenz aufbaut, könnte einen wesentlichen Teil des Marktwachstums verpassen. Die Erfahrungen aus China zeigten, dass frühe Kooperationen zwar Zugang und Skaleneffekte ermöglichen, zugleich aber auch ein eigenständiges lokales Ökosystem stärken können.

Indiens Elektroautomarkt gewinnt deutlich an Tempo. Im September 2026 lagen die Zulassungen batterieelektrischer Pkw nahezu doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor; ihr Anteil an den Neuzulassungen überschritt acht Prozent. Noch Ende 2025 hatte er laut FADA bei rund vier Prozent gelegen. Zugleich signalisiert eine BearingPoint-Umfrage erhebliches Wachstumspotenzial: 39 Prozent der urbanen Befragten, die in den kommenden drei Jahren wahrscheinlich ein Auto kaufen, bevorzugen ein neues Elektroauto. Weitere 25 Prozent tendieren zu Hybrid- oder Plug-in-Hybridmodellen.

Für den Verkauf zählt in Indien nicht nur der Anschaffungspreis, sondern vor allem die monatliche Belastung. 43 Prozent der Befragten bevorzugen eine Finanzierung, 34 Prozent den Barkauf. Hersteller könnten den Zugang deshalb durch passende Finanzierungsmodelle erleichtern, etwa durch getrennte Finanzierung von Fahrzeug und Batterie, Battery-as-a-Service oder Batteriewechsel. Bei der Kaufentscheidung stehen zudem Sicherheit, Garantie, Reparierbarkeit der Batterie, Markenvertrauen sowie Wartungs- und Reparaturkosten im Vordergrund; digitale Funktionen und Design haben geringeres Gewicht.

Auch gebrauchte Elektroautos bieten Chancen: 27 Prozent bewerten ihren Kauf als sehr attraktiv. Für Vertrauen sorgen könnten zertifizierte Batteriezustandsberichte, Garantien und professionelle Gebrauchtwagenprogramme. Die Studie beruht auf einer internationalen Befragung von rund 10.000 Personen; die indischen Ergebnisse spiegeln besonders die Perspektive urbaner Konsumenten wider.

## Ukraine warnt vor Angriffen auf Energieversorgung

Unabhängig davon warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einem möglichen russischen Großangriff auf Energie- und Logistikziele während der US-Kongresswahl. Nach Erkenntnissen ukrainischer Geheimdienste könnte Moskau die internationale Aufmerksamkeit auf die Wahl nutzen. Selenskyj kritisiert zugleich Engpässe bei der ukrainischen Luftabwehr, insbesondere fehlende Patriot-Abfangraketen. Viele russische Raketenangriffe könnten deshalb nicht abgewehrt werden.

Angriffe auf die Energieinfrastruktur verschärfen die Gefahr von Strom- und Heizungsausfällen vor dem Winter. Kiew fordert weitere Unterstützung der USA und anderer Partner sowie anhaltenden wirtschaftlichen Druck auf Russland. Patriot-Raketen sind wegen mehrerer Konflikte, darunter des Iran-Kriegs, knapp; die ausgeweitete US-Produktion deckt den Bedarf bislang nicht. **Die Warnung unterstreicht, wie eng militärische Sicherheit, Energieversorgung und internationale Politik miteinander verflochten sind.**

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 1.305USD auf Ariva Indikation (05. November 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.