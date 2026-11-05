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    Siltronic überrascht: Jahresprognose nach starkem Quartal angehoben

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    Siltronic überrascht: Jahresprognose nach starkem Quartal angehoben
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic blickt nach einem besser als erwarteten dritten Quartal zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Der Waferhersteller rechnet 2026 nun mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen einen Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Auch beim operativen Ergebnis hebt Siltronic die Prognose an: Die EBITDA-Marge soll 22 bis 24 Prozent erreichen. Am unteren Ende der Spanne sind das zwei Prozentpunkte mehr als bisher in Aussicht gestellt. Als Gründe nannte das Unternehmen eine bessere Nachfrage und positive Wechselkurseffekte.

    Im dritten Quartal legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um fast ein Viertel auf 81,3 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb jedoch ein Verlust: Er weitete sich von knapp 44 Millionen Euro im Vorjahr auf 55 Millionen Euro aus. Ausschlaggebend waren hohe Abschreibungen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Werk in Singapur, das 2024 eröffnet wurde.

    Die Geschäftszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Jefferies zufolge lag der Umsatz sechs Prozent und das EBITDA sieben Prozent über dem Konsens. Analyst Constantin Hesse führte die positive Abweichung vor allem auf hohe Absatzvolumina zurück. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie und das Kursziel von 130 Euro.

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    Auch bei der Aktionärsstruktur gab es Veränderungen. Das norwegische Finanzministerium meldete im Namen des Staates Norwegen zunächst, dass dessen Stimmrechtsanteil zum 29. Oktober auf insgesamt 3,10 Prozent gesunken sei. Davon entfielen 2,95 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte und 0,15 Prozent auf verliehene oder anderweitig übertragene Aktien, die jederzeit zurückgerufen werden können. In der vorherigen Meldung hatte der Gesamtanteil 3,19 Prozent betragen.

    Nur wenige Tage später überschritt der Anteil wieder die Schwelle von drei Prozent bei den Stimmrechten. Zum 2. November wurden der Norges Bank 1.001.546 Stimmrechte beziehungsweise 3,03 Prozent zugerechnet. Einschließlich der Instrumente belief sich der Gesamtanteil des norwegischen Staats auf 3,19 Prozent. Die Zahl der Siltronic-Stimmrechte beträgt laut Mitteilung 33 Millionen.

    Die Meldungen dokumentieren damit eine zwischenzeitliche Abnahme und anschließende Aufstockung der zugerechneten Beteiligung. Ein direkter Aktienbestand wurde für den norwegischen Staat nicht ausgewiesen; die Stimmrechte werden über die Norges Bank zugerechnet. Die Finanzmitteilungen enthalten keine Angaben zu den Beweggründen für die Veränderungen. Für Siltronic stehen damit neben der verbesserten Jahresprognose auch die Entwicklung der Nachfrage und die Belastung durch hohe Abschreibungen im Fokus.



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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 55,40EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.




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