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    Lanxess präzisiert Ausblick - Keine nachhaltige Nachfrageerholung

    KORREKTUR

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lanxess senkt Jahresausblick auf oberes Spannenende
    • Operatives Ergebnis steigt um gut elf Prozent
    • Nachfrage in Kernmärkten bleibt weiter schwach
    KORREKTUR - Lanxess präzisiert Ausblick - Keine nachhaltige Nachfrageerholung
    Foto: LANXESS

    (Es wird im Text und in der Überschrift klargestellt, dass Lanxess den Ausblick am oberen Ende gesenkt hat.)

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess hat seinen Jahresausblick nach Zuwächsen im dritten Quartal eingrenzt. Konzernchef Matthias Zachert rechnet nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) "am oberen Ende" der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Bisher hatten zwischen 450 und 550 Millionen Euro im Plan gestanden. Wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag weiter mitteilte stieg das operative Ergebnis in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 139 Millionen Euro.

    Zuletzt profitierten viele europäische europäische Chemieunternehmen von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. "Von einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele unserer Kernmärkte jedoch noch entfernt", sagte Zachert laut Mitteilung. Das betreffe besonders die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie. "Aber unsere Anstrengungen zur Senkung der Kosten zahlen sich aus und unterstützen unsere Ergebnisentwicklung."

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    Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um fast 10 Prozent auf rund 1,47 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen hoher Abschreibungen aber erneut ein Verlust, und zwar von 70 Millionen Euro nach einem Verlust von 77 Millionen vor einem Jahr./mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 12,76 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,800EUR. Von den letzten 5 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -21,32 %/+7,30 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Quartalszahlen am 5. November und die Frage, ob eine Prognosebestätigung zur Kurserholung reicht oder eine Anhebung nötig ist. Diskutiert werden verborgene Werte, eine Marktkapitalisierung unter 1 Mrd. Euro und Übernahmespekulationen. Sinkende Ölpreise nähren Hoffnungen auf höhere Margen. Technisch stehen 12 und 13 Euro im Fokus. Dagegen stehen Bedenken wegen fundamentaler Schwächen und immer tieferer Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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