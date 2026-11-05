Halbleiterzulieferer Suss mit Rekordauftragseingang - Umsatz bricht aber ein
- Komponentenengpässe verzögern die Auslieferungen
- Umsatz und Ebit sinken stärker als erwartet
- Auftragseingang springt auf 223,5 Millionen Euro
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec kämpft weiter mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Komponenten und damit verbundenen Verschiebungen bei den Auslieferungen. Der Umsatz ging erneut kräftig zurück. Zugleich hat sich aber der Auftragseingang mehr als verdreifacht. Er kletterte um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Damit wurden die ohnehin hohen Erwartungen noch übertroffen
Der Umsatz ging im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 97 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 72 Prozent auf rund 4 Millionen Euro ein. Umsatz und Ergebnis gingen damit stärker als erwartet zurück. Suss Microtec hatte Ende Oktober wegen der Probleme bei den Auslieferungen die 2026er-Prognosen für den Umsatz und die operative Marge gesenkt.
Der Auftragseingang habe im dritten Quartal weit über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. "Zusammen mit dem Auftragseingang der ersten sechs Monate des Jahres summiert sich der Wert aller verbindlichen Bestellungen nach neun Monaten auf 633,5 Millionen Euro - ein in der Unternehmensgeschichte bisher einmaliger Wert", hieß es in der Mitteilung./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 31.337 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +70,39 %/+153,55 % bedeutet.
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Kurzfristig: Die Erwartungen für 2026 wurden deutlich reduziert. Dadurch liegt die Messlatte für die nächsten Quartalszahlen niedriger.
Mittelfristig: Die Produktionsverlagerung könnte die Profitabilität von SUSS ab 2027 verbessern – allerdings zunächst mit zusätzlichen Kosten und Umsetzungsrisiken.
Für den Aktienkurs ist besonders interessant, dass schlechte Zahlen durchaus mit steigenden Kursen einhergehen können, wenn die Anleger bereits Schlimmeres befürchtet haben.
1. Können die Zahlen am 5. November positiv überraschen?
Die Voraussetzungen dafür sind durchaus vorhanden.
Besonders interessant: Bereits vor der Gewinnwarnung erwartete mwb research für das dritte Quartal nur etwa 90 Mio. € Umsatz, während der damalige Analystenkonsens bei rund 130 Mio. € lag. Gleichzeitig wurde ein Auftragseingang von über 200 Mio. € erwartet
Nähe zum asiatischen Halbleitermarkt: Taiwan ist ein wichtiger Standort der weltweiten Chipindustrie.
Das Unternehmen beziffert die einmaligen Restrukturierungskosten auf 6,2 Mio. €. Etwa 70 Beschäftigte sind von der Anpassung betroffen. Eine konkrete jährliche Einsparsumme wurde in der heutigen Berichterstattung nicht genannt.
Wie viel könnte SUSS dadurch verdienen?
Eine beispielhafte Rechnung bei 600 Mio. € Jahresumsatz:
Nachhaltige EBIT-Margenverbesserung Zusätzlich:
+2 Prozentpunkte +12 Mio. €
+3 Prozentpunkte +18 Mio. €
Das sind Rechenbeispiele, keine bestätigten Einsparprognosen. Schon eine dauerhafte Verbesserung um einen Prozentpunkt könnte die Restrukturierungskosten rechnerisch in etwa einem Jahr ausgleichen.
Allerdings löst die Standortverlagerung nicht automatisch die aktuellen Engpässe bei Robotik- und Wafer-Handling-Komponenten. Dafür müssen die Zulieferer wieder zuverlässig liefern.
3. Warum ich 2027 für entscheidender halte als 2026
SUSS meldete zum zweiten Quartal einen Rekordauftragsbestand von 473,7 Mio. €.
Mein positiver Investmentfall wäre:
2026 wird als Übergangsjahr abgehakt.
Die Produktionsverlagerung senkt nachhaltig die Kosten.
Die Lieferengpässe werden Anfang 2027 überwunden.
Der hohe Auftragsbestand wird in Umsatz und Gewinn umgewandelt.
Dann könnte die Börse SUSS wieder stärker anhand der erwarteten Gewinne 2027 und 2028
Ich würde vor den Zahlen am 5. November zunächst abwarten, ob sich der Kurs nach der Gewinnwarnung stabilisiert.
Mein Fazit: Die Gewinnwarnung könnte tatsächlich den Tiefpunkt der operativen Erwartungen für 2026 markieren.
Am wichtigsten wäre für mich eine konkrete Aussage des Vorstands, ob 2027 trotz der heutigen Probleme weiterhin ein Umsatz von mindestens 600 Mio. € und eine deutlich zweistellige EBIT-Marge erreichbar sind.