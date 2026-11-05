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    Halbleiterzulieferer Suss mit Rekordauftragseingang - Umsatz bricht aber ein

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    Für Sie zusammengefasst
    • Komponentenengpässe verzögern die Auslieferungen
    • Umsatz und Ebit sinken stärker als erwartet
    • Auftragseingang springt auf 223,5 Millionen Euro
    Halbleiterzulieferer Suss mit Rekordauftragseingang - Umsatz bricht aber ein
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec kämpft weiter mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Komponenten und damit verbundenen Verschiebungen bei den Auslieferungen. Der Umsatz ging erneut kräftig zurück. Zugleich hat sich aber der Auftragseingang mehr als verdreifacht. Er kletterte um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Damit wurden die ohnehin hohen Erwartungen noch übertroffen

    Der Umsatz ging im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 97 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 72 Prozent auf rund 4 Millionen Euro ein. Umsatz und Ergebnis gingen damit stärker als erwartet zurück. Suss Microtec hatte Ende Oktober wegen der Probleme bei den Auslieferungen die 2026er-Prognosen für den Umsatz und die operative Marge gesenkt.

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    Der Auftragseingang habe im dritten Quartal weit über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. "Zusammen mit dem Auftragseingang der ersten sechs Monate des Jahres summiert sich der Wert aller verbindlichen Bestellungen nach neun Monaten auf 633,5 Millionen Euro - ein in der Unternehmensgeschichte bisher einmaliger Wert", hieß es in der Mitteilung./zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 31.337 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +70,39 %/+153,55 % bedeutet.





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