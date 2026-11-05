Vom Klo zum Matchwinner: 18-Jähriger schießt Dortmund zum Sieg

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Fabio Silva Dortmund kurz nach der Pause in Führung. Aitor Ruibal glich für die Gäste aus, ehe Konstantinos Karetsas in der 72. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Der 18-jährige Grieche war bereits in der 34. Minute für Serhou Guirassy eingewechselt worden, der wegen Beschwerden am Oberschenkel vom Platz musste. Karetsas’ Tor war sein erster Treffer für den BVB. Kurios: Nach eigener Aussage kam er unmittelbar vor seiner Einwechslung gerade von der Toilette. Trainer Niko Kovac bestätigte die ungewöhnliche Verzögerung und sagte, der Spieler habe es noch rechtzeitig geschafft.

Borussia Dortmund hat in der Champions League einen wichtigen Heimsieg erzielt und seine Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale verbessert. Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Stadion setzte sich der Bundesligist mit 2:1 gegen Real Betis Sevilla durch. Nach vier Spieltagen stehen neun Punkte zu Buche; damit liegt der BVB in Reichweite der ersten acht Tabellenplätze, die den direkten Weg in die K.-o.-Runde sichern. Der Erfolg folgt auf das spektakuläre 2:2 beim FC Bayern und verbessert die sportliche Ausgangslage des Klubs in der anspruchsvollen Ligaphase. Konkrete finanzielle Folgen des Ergebnisses werden in den vorliegenden Berichten nicht beziffert.

Sportlich setzte Dortmund früh auf Angriff, ließ aber zunächst mehrere Chancen ungenutzt. Ein vermeintlicher Führungstreffer von Betis’ Antony wurde wegen Abseits aberkannt. Nach dem Seitenwechsel sorgten wiederholt Hereingaben von Julian Ryerson für Gefahr; beim Führungstor verwertete Silva einen Abpraller. Auf den Ausgleich reagierte der BVB schnell: Karetsas setzte sich an der Strafraumkante durch und traf flach. Kovac hofft, dass Guirassys Verletzung nicht schwerwiegend ist. Eine längere Pause erwartet der Trainer nach eigener Einschätzung nicht, eine Untersuchung soll Klarheit schaffen. Auch ein Wiedersehen prägte den Abend: Der frühere Dortmunder Marc Bartra wurde vor dem Anpfiff geehrt. Er war beim Anschlag auf den Mannschaftsbus 2017 verletzt worden, kam für Betis diesmal jedoch nicht zum Einsatz.

Neben dem Spiel enthält das Material einen Ausblick auf RB Leipzigs Champions-League-Partie gegen Manchester City sowie Debatten aus einem Anlegerforum. Ein Nutzer kritisiert öffentliche Aussagen des BVB-Beraters Matthias Sammer als demotivierend und geschäftsschädigend. Weitere Beiträge drehen sich um Leerverkäufe und Aktienleihgebühren der Borussia-Dortmund-Aktie. Dabei wird eine KI-Erklärung zitiert, die das starke Interesse an Shortsellern teilweise psychologisch deutet und vor falschen Schlüssen aus hohen Leihgebühren warnt. Diese Einschätzungen sind jedoch keine geprüften Unternehmens- oder Marktdaten. Belastbare Angaben zu Kursentwicklung, Shortquote oder Gebühren enthält das Material nicht. Für Anleger bleibt der sportliche Erfolg damit ein relevantes Signal, aber keine Grundlage für eine konkrete Bewertung der Aktie.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 3,10EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.