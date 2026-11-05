Umsatzrückgang bei bestätigter Prognose: Kontron gerät unter Druck

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Kontron Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,87 % hinnehmen.

Ein Umsatzrückgang steht bei Kontron nach neun Monaten einer höheren Ertragskraft gegenüber: Das bereinigte EBITDA steigt, die Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert. Die Speicherchipkrise führt zu einem Bestand noch nicht ausgelieferter Produkte im Wert von 68,6 Millionen Euro. Auch Schneider Electric, Rockwell Automation und Siemens geben nach, allerdings deutlich weniger als Kontron.

Auf Wochensicht hat die Kontron Aktie damit -6,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -17,35 % erlebt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -1,21 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,49 %. Siemens verliert -0,41 %

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als im Vorjahr. Die Speicherchipkrise habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das …

Mehr Ertragskraft trotz Umsatzrückgang: Kontron steigert das bereinigte EBITDA, baut den Auftragsbestand aus und bestätigt nach abgeschlossener Restrukturierung die Jahresprognose 2026.

Stronger margins and a growing order backlog marked Kontron’s first nine months of 2026, as the company completed its GreenTec restructuring and reaffirmed its full-year outlook.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,51 % 1 Monat -10,40 % 3 Monate -7,87 % 1 Jahr -11,81 %

Stand: 05.11.2026, 08:15 Uhr

Die Aktie von Kontron erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,04 %, über 10 Jahre bei 8,09 %.

Informationen zur Kontron Aktie

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Kontron Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Kontron Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.