Fresenius könnte Biosimilar-Pipeline mehr als verdoppeln

Derzeit umfasst das Biosimilar-Portfolio des Gesundheitskonzerns 29 Moleküle, die entweder bereits vermarktet werden oder sich in der Entwicklung befinden. Werden alle zusätzlichen Kandidaten ausgewählt und weiterentwickelt, könnte die Zahl auf bis zu 66 steigen. Die Vereinbarung eröffnet Fresenius damit die Möglichkeit, das Portfolio mehr als zu verdoppeln. Die Kandidaten sind jedoch noch nicht sämtlich ausgewählt oder entwickelt.

Fresenius baut sein Geschäft mit biopharmazeutischen Arzneimitteln aus. Eine Entwicklungsvereinbarung mit dem Auftragsentwickler und -hersteller WuXi Biologics verschafft dem Dax-Konzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten. Biosimilars sind Nachahmerpräparate biologischer Arzneimittel. Fresenius kann damit seine Pipeline im kommenden Jahrzehnt deutlich erweitern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Analysehaus Jefferies bewertet die Kooperation positiv. Analyst James Vane-Tempest bestätigte am Montag seine Einstufung für Fresenius mit „Buy“ und beließ das Kursziel bei 55 Euro. Durch die Zusammenarbeit könne das Portfolio von 29 auf 66 Moleküle wachsen, schrieb er. Die adressierten Wirkstoffe stünden für ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro.

WuXi Biologics soll die Entwicklung der von Fresenius ausgewählten Kandidaten übernehmen. Für jeden Kandidaten, den Fresenius zur Entwicklung bestimmt, erhält das Unternehmen eine Vergütung auf Dienstleistungsbasis. Das Modell sieht demnach keine pauschale Zahlung für alle möglichen Wirkstoffe vor, sondern knüpft die Kosten an die tatsächlich ausgewählten Entwicklungsprojekte.

Mit dem Fortschritt der Kandidaten werden die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im Biopharma-Geschäft steigen. Fresenius rechnet deshalb zunächst mit einer Belastung der Profitabilität während der Entwicklungsphase. Erst wenn die Präparate den Markt erreichen, sollen sie zu Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen. Der Konzern bestätigte jedoch seine Ziele für das Gesamtjahr 2026 sowie die im Dezember 2025 angekündigten Biopharma-Ziele für 2030.

WuXi Biologics ist weltweit tätig und bietet nach Unternehmensangaben integrierte Plattformen für die Entwicklung biologischer Arzneimittel. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk in Europa, den USA, China und Singapur. Für Fresenius bedeutet die Vereinbarung einen Zugang zu zusätzlicher Entwicklungskapazität, ohne dass alle potenziellen Wirkstoffe bereits zu Beginn in die eigene Pipeline aufgenommen werden müssen.

Die Kooperation erweitert die langfristigen Wachstumsoptionen von Fresenius, bringt aber zunächst zusätzliche Kosten und Entwicklungsrisiken mit sich. Entscheidend wird sein, welche der bis zu 37 Kandidaten der Konzern tatsächlich auswählt und wie erfolgreich deren Entwicklung verläuft. Jefferies sieht in der möglichen Vergrößerung des Portfolios und dem adressierbaren Markt ein Argument für die Kaufempfehlung. Das Kursziel von 55 Euro blieb unverändert.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 51,32EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.