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    DeFi vor Quartalszahlen: Freedom24 plant Expansion nach Genf

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    ### DeFi Technologies wartet mit Zahlen auf – Freedom24 plant Genfer Niederlassung

    DeFi Technologies kündigt für den 13. November eine Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals 2026 an. Das kanadische Fintech will die Ergebnisse des am 30. September beendeten Dreimonatszeitraums erläutern. Der Finanzbericht soll bereits am 12. November nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Die Online-Veranstaltung beginnt um 11 Uhr US-Ostküstenzeit; eine vorherige Registrierung ist erforderlich. In der Mitteilung nennt das Unternehmen weder Kennzahlen noch Erwartungen für das Quartal. Anleger müssen daher bis zur Veröffentlichung des Berichts warten, um Umsatz, Ergebnis und Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche beurteilen zu können. DeFi Technologies ist an Nasdaq und Cboe Canada notiert und positioniert sich als Vermittler zwischen klassischen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft.

    Zum Konzern gehören der ETP-Emittent Valour, der institutionelle Liquiditäts- und Handelsanbieter Stillman Digital sowie DeFi Alpha, eine Einheit für Arbitrage und opportunistische Handelsstrategien. Das Geschäftsmodell umfasst börsengehandelte Produkte auf digitale Vermögenswerte, Handelsinfrastruktur, Analysen und Kapitalstrategien. Die Mitteilung enthält keine Angaben zu den konkreten Quartalszahlen oder zur Entwicklung der Tochtergesellschaften. Für Investoren dürfte insbesondere relevant sein, ob die Nachfrage nach Krypto-ETPs und Handelsdienstleistungen angesichts der starken Kursschwankungen digitaler Vermögenswerte tragfähige Erträge generiert. Das Unternehmen verweist selbst auf regulatorische Risiken sowie Markt- und Preisunsicherheiten.

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    Unabhängig davon plant die europäische Investmentplattform Freedom24, im ersten Quartal 2027 eine Niederlassung in Genf zu eröffnen. Das Unternehmen ist die europäische Tochtergesellschaft der Nasdaq-notierten Freedom Holding. Es will vor Ort ein lokales Team aufbauen und Kontakte zu Finanzinstituten, Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen knüpfen. Konkrete Dienstleistungen, Investitionen oder verbindliche Kooperationen nennt die Ankündigung nicht. Freedom24 beschreibt den Schritt als langfristige Präsenz und betont, künftige Angebote an Schweizer Bedürfnisse und regulatorische Vorgaben anpassen zu wollen. CEO Evgenii Tiapkin begründet die Standortwahl mit Genfs internationalem Finanzplatz, institutionellem Vertrauen und wissenschaftlichem Umfeld.

    Die Expansion soll nach Darstellung des Unternehmens auch Brücken zwischen Schweizer KI-Forschung und den Rechenkapazitäten Kasachstans schlagen. Die Holding entwickelt dort einen „Sovereign AI Hub“ mit geplanter Leistung von bis zu 100 Megawatt sowie einen KI-Supercomputer auf NVIDIA-Basis. Ihr Cloud-Geschäft betreue nach eigenen Angaben mehr als 3.400 Kunden aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor. Freedom24 nennt als mögliche Anwendungsfelder angewandte KI, vertrauliches Rechnen und vertrauenswürdige Infrastruktur. Gespräche mit ETH Zürich und EPFL werden als Interesse beschrieben, nicht als vereinbarte Partnerschaften.

    Die Pläne fügen sich in den Wettbewerb internationaler Finanz- und Technologiekonzerne um KI-Kapazitäten ein. Für die Schweiz ist entscheidend, ob aus der angekündigten Präsenz konkrete lokale Angebote und Kooperationen entstehen. Beide Mitteilungen sind Unternehmenskommunikation: DeFi verschiebt die Bewertung auf den Quartalsbericht, Freedom bleibt bei Absichtserklärungen.



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