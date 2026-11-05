elumeo lädt zur Sonder-HV: Prüferwahl und weitere Aktienrückkäufe

Die Versammlung beginnt um 10 Uhr in den Räumen der Juwelo Deutschland GmbH am Erkelenzdamm 59/61. Nach Angaben des Unternehmens sind 6.777.420 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben; jede Aktie gewährt eine Stimme. Eigene Aktien hält elumeo zum Zeitpunkt der Einberufung nicht.

Die elumeo SE hat für den 10. Dezember 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung in Berlin einberufen. Im Mittelpunkt steht die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026. Die Aktionäre sollen über die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg entscheiden. Der Verwaltungsrat folgt damit der Empfehlung des Prüfungsausschusses. Die ordentliche Hauptversammlung hatte den entsprechenden Tagesordnungspunkt am 11. August 2026 auf Antrag von der Tagesordnung abgesetzt; die Prüferwahl muss deshalb nun nachgeholt werden.

Für die Teilnahme müssen Aktionäre ihre Aktien zum Nachweisstichtag am 18. November 2026 nachweisen und sich spätestens bis 3. Dezember anmelden. Maßgeblich ist der Anteilsbesitz am Geschäftsschluss des Stichtags. Ein späterer Verkauf oder Kauf ändert das Teilnahme- und Stimmrecht für diese Versammlung nicht. Aktionäre können sich vertreten lassen oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Kerstin Müller und Tobias Funk-Isberner mit Weisungen beauftragen. Vollmachten und Weisungen an diese Vertreter müssen spätestens am 9. Dezember um 16 Uhr eingehen.

Darüber hinaus können Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen Ergänzungen der Tagesordnung, Gegenanträge und Wahlvorschläge einreichen. Ein Tagesordnungsergänzungsverlangen muss der Gesellschaft bis 9. November zugehen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind bis 25. November einzureichen. Auf der Versammlung haben Aktionäre zudem ein Auskunftsrecht zu den für die Beurteilung der Tagesordnung erforderlichen Gesellschaftsangelegenheiten.

Separate Bedeutung hat eine weitere Mitteilung des Unternehmens zum laufenden Aktienrückkaufprogramm. Vom 26. bis 30. Oktober kaufte elumeo insgesamt 5.951 eigene Aktien über Xetra zurück. Die täglichen Rückkäufe lagen zwischen 243 und 1.427 Stück. Die volumengewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 2,24 und 2,30 Euro. Das ausgewiesene Kaufvolumen belief sich für die fünf Handelstage zusammen auf 13.558,56 Euro, ohne Erwerbsnebenkosten. Seit Beginn der Rückkaufphase am 19. Oktober waren bis einschließlich 30. Oktober insgesamt 10.232 Aktien erworben worden.

Das Programm hatte elumeo Ende Mai angekündigt; die nun veröffentlichte Zwischenmeldung ist die zweite. Der Erwerb erfolgte durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Aus den Mitteilungen gehen weder ein Gesamtvolumen noch eine Begründung für das Rückkaufprogramm hervor. Die Veröffentlichung nennt damit vor allem den Umfang der jüngsten Käufe und die Stimmrechts- und Verfahrensregeln für die anstehende Hauptversammlung. Für Investoren sind damit zwei unterschiedliche Themen relevant: die formale Besetzung des Abschlussprüfungsmandats und der fortgesetzte Rückkauf eigener Aktien, dessen Umfang begrenzt bleibt.

Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,26EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.