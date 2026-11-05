Continental hebt 2026-Prognose an: Aktie springt nach starken Zahlen

Im dritten Quartal steigerte Continental das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) der fortgeführten Aktivitäten um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro. Die Marge verbesserte sich von 13,9 auf 14,9 Prozent. Der Konzernumsatz sank nominal um 11,4 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro. Hauptgrund dafür war der Verkauf des Geschäfts mit Erstausrüstungslösungen (OESL) Anfang Februar. Bereinigt um Wechselkurse und Veränderungen im Konsolidierungskreis ging der Umsatz organisch um 1,5 Prozent zurück.

Continental hebt nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der Reifenhersteller erwartet nun eine bereinigte operative Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent. Bislang hatte die Spanne bei 12,0 bis 13,5 Prozent gelegen. Auch beim bereinigten Free Cashflow ist der Konzern zuversichtlicher: Er soll rund 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro erreichen, nach zuvor veranschlagten 700 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose wurde auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro eingegrenzt; zuvor hatte Continental 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter dem Strich erzielte Continental einen Nettogewinn von 349 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern einen Verlust von 756 Millionen Euro ausgewiesen. Damals belasteten Sondereffekte im Zusammenhang mit der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts und dem geplanten OESL-Verkauf das Ergebnis. Der bereinigte Free Cashflow fiel im Quartal dagegen auf 31 Millionen Euro, nach 99 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Für Rückenwind sorgten vor allem das Reifengeschäft in Europa und der höhere Absatz besonders großer und leistungsfähiger Reifen. In der Region EMEA stieg die bereinigte Marge auf 18,7 Prozent. Auch in Asien blieb die Profitabilität hoch; in Amerika belasteten schwache Ersatzmärkte das Geschäft. Continental profitiert von der Nachfrage nach Ultra-High-Performance-Reifen ab 18 Zoll. Schwerere Elektroautos benötigen häufig größere Reifen. Bis Ende 2027 will das Unternehmen mehr als 650 zusätzliche Dimensionen für Erstausrüstung und Ersatzmarkt anbieten.

Finanzchef Roland Welzbacher warnte zugleich vor steigenden Rohmaterialkosten, die das Ergebnis im Schlussquartal stärker belasten dürften. Schwache Automobilmärkte dämpften zudem das Erstausrüstungsgeschäft. Weltweit sank die Fahrzeugproduktion im dritten Quartal um etwa 1,6 Prozent; besonders deutlich waren die Rückgänge in Nordamerika und China. Die Continental-Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen zeitweise um 5,8 Prozent auf 70,84 Euro zu.

Für die zum Verkauf stehende Kunststofftechnik-Sparte ContiTech senkte Continental separat die Erwartungen. Ohne IFRS-5-Effekte rechnet der Konzern 2026 mit einem Umsatz von 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro und einer bereinigten Marge von 6,5 bis 7,5 Prozent. Zuvor hatte die Margenspanne bei 7,0 bis 8,5 Prozent gelegen. Die Anpassung spiegelt schwache Nachfrage, eine langsame Markterholung und höhere Rohstoffkosten wider.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 70,50EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.