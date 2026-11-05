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    BlackRock senkt Jenoptik-Anteil – zugleich drohen Warnstreiks in Thüringen

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    BlackRock senkt Jenoptik-Anteil – zugleich drohen Warnstreiks in Thüringen
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat seinen gemeldeten Stimmrechtsanteil an der JENOPTIK AG leicht reduziert. Zum 29. Oktober 2026 hielt der Konzern nach der jüngsten Mitteilung insgesamt 5,38 Prozent der Stimmrechte und Finanzinstrumente des Jenaer Technologiekonzerns. In der vorherigen Meldung waren es 5,47 Prozent. Der Rückgang entfällt sowohl auf die zugerechneten Stimmrechte als auch auf Finanzinstrumente: Die Stimmrechte sanken von 5,43 auf 5,35 Prozent, die Instrumente von 0,04 auf 0,03 Prozent. Die Mitteilung wurde am 4. November über EQS veröffentlicht und als freiwillige Konzernmeldung aufgrund einer Schwellenberührung bei einer Tochtergesellschaft eingereicht.

    BlackRock hält demnach keine Jenoptik-Stimmrechte unmittelbar. 3.060.624 Stimmen, entsprechend 5,35 Prozent, werden dem US-Konzern zugerechnet. Hinzu kommen Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) mit Barausgleich, die 20.024 Stimmrechten beziehungsweise 0,03 Prozent entsprechen. Instrumente mit möglichem physischem Erwerb von Aktien weist die Meldung nicht aus. Grundlage der Prozentberechnung sind 57.238.115 Stimmrechte, die Jenoptik nach § 41 WpHG gemeldet hat. Die umfangreiche Beteiligungskette führt durch zahlreiche BlackRock-Gesellschaften in den USA, Europa und Asien; konkrete Einzelquoten der Tochterunternehmen nennt die veröffentlichte Tabelle nicht. Die Meldung ist eine regulatorische Offenlegung, kein Hinweis auf eine strategische Beteiligungsabsicht.

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    Parallel dazu verschärft sich der Konflikt in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie. Am Donnerstag wollen Beschäftigte von Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik in Thüringen mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Nach Gewerkschaftsangaben soll die Arbeit ab 8.45 Uhr für drei Stunden ruhen. Betroffen sind damit Unternehmen aus der regionalen Optik- und Photonikindustrie, die in die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie eingebunden sind. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zusätzlich verlangt sie gezielte Entlastungen für Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen und für Auszubildende. Auch die tarifliche Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten gehört zu den zentralen Forderungen.

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    Die Arbeitgeberseite legte in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vor, das deutlich unter der Gewerkschaftsforderung liegt. Vorgesehen ist eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts im Juli 2027. Nach den Tarifregeln kann der Betrag abhängig von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Betriebs angepasst werden. Ab Juli 2028 sollen die Entgelttabellen um 1,3 Prozent steigen. Der Arbeitgeberverband VMET begründet die Zurückhaltung mit der schwierigen Lage der Branche. Nach Verbandsangaben arbeiten in Thüringen mehr als 80.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie; die laufenden Verhandlungen betreffen rund 28.000 Beschäftigte. Zwischen 2019 und 2026 seien etwa 11.600 Stellen weggefallen. Damit treffen die Tarifparteien auf ein Umfeld aus Beschäftigungssorgen und Kostendruck. Ein rascher Kompromiss ist damit offen.



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