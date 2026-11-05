Vantage öffnet V-Card für den Alltag – aap vor Konferenzauftritt

Laut Vantage fallen keine jährlichen Kartengebühren an, sofern dies für das jeweilige Programm gilt. Wechselkurse und Kosten für grenzüberschreitende Transaktionen richten sich nach den geltenden Bedingungen. Karteninformationen und Verwaltungsfunktionen sind über die Vantage-App erreichbar. Apple Pay und Google Pay können verfügbar sein, abhängig von Markt, Gerät und Unterstützung durch Emittent und Kartennetzwerk. Das Angebot ist auf bestimmte Länder und berechtigte Kunden beschränkt; Identitätsprüfungen und Ausgabenlimits gelten nach den jeweiligen Programmbedingungen.

Vantage Markets baut sein Zahlungsangebot für CFD-Kunden aus. Die am 3. November veröffentlichte Mitteilung beschreibt eine erweiterte Nutzung der V-Card: Berechtigte Kunden können Guthaben, das sie zuvor in ihr V-Wallet übertragen haben, für Kartenzahlungen bei teilnehmenden Händlern einsetzen. Als Beispiele nennt das Unternehmen Reisebuchungen, Online-Einkäufe, Restaurantbesuche und digitale Dienste. Der Kartendienst soll damit über den unmittelbaren Zugang zum Handel hinaus in den Alltag integriert werden.

Vantage arbeitet für den Kartendienst mit dem Anbieter Thredd zusammen. Die Karten und Zahlungsdienste werden nach Unternehmensangaben von Drittanbietern bereitgestellt; Vantage selbst gibt die Karten nicht aus. Die Mitteilung stellt zudem klar, dass die V-Card nicht zur Finanzierung von Margin-, Hebel- oder Derivategeschäften verwendet werden darf. Zugleich erinnert das Unternehmen an die Risiken von CFDs: Hebelprodukte können zu schnellen Verlusten führen. Vantage beziffert die Nutzerbasis des übergeordneten Wallet-Ökosystems auf mehr als 1,95 Millionen. Diese Angabe stammt aus der Unternehmensmitteilung.

Eine weitere EQS-Meldung betrifft die aap Implantate AG. Das Berliner Medizintechnikunternehmen wird sich am 11. November auf der 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz präsentieren. Der Auftritt im Münchner Charles Hotel ist für 15.20 bis 15.55 Uhr vorgesehen. aap entwickelt, produziert und vermarktet nach eigenen Angaben MDR-zertifizierte Produkte für die Traumatologie. Zum Portfolio gehört das patentgeschützte Plattensystem LOQTEQ. Außerdem arbeitet das Unternehmen an einer antibakteriellen Silberbeschichtung. Eine erste Humanstudie dazu sei erfolgreich abgeschlossen worden. Gespräche mit dem Management können über die Konferenz organisiert werden; die Teilnahme ist für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten kostenfrei.

Im angehängten Anlegerforum dreht sich die Diskussion dagegen um Bitcoin. Ein Nutzer leitet aus einer Prognose zum weltweiten Finanz- und Derivatemarkt ein extrem hohes Kursziel ab und unterstellt, ein erheblicher Marktanteil könne künftig in Bitcoin fließen. Andere Beiträge widersprechen: Sie verweisen auf die begrenzte Aussagekraft solcher Projektionen und stellen dem Bitcoin-Kurs die fehlenden laufenden Zahlungsströme von Aktien gegenüber. Die Kommentare sind persönliche Einschätzungen und keine geprüften Marktprognosen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 80.555USD auf CryptoCompare Index (05. November 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.