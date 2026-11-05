Siemens Healthineers fällt bei Plänen zur Trennung von der Labordiagnostik

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Healthineers in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,20 % bestehen.

Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Labordiagnostikgeschäft ein und trifft eine Grundsatzentscheidung zur Ausgliederung des Bereichs. Im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens und der Trennung von der Labordiagnostik legt der Medizintechnikkonzern zudem ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf. Die Aktie grenzt ihre Verluste etwas ein, nachdem sie zwischenzeitlich um 5,86 % nachgegeben hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um +1,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Healthineers eine negative Entwicklung von -3,53 % erlebt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Siemens Healthineers?

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,19 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -0,47 %.

Nach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein dichtes Zahlenprogramm.

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bringt ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf den Weg. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens sowie der Trennung von der Labordiagnostik. …

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das …

Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,33 % 1 Monat +14,48 % 3 Monate +11,20 % 1 Jahr -9,51 %

Stand: 05.11.2026, 08:20 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,71 %.

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,97 Mrd. € wert.

Siemens Healthineers Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.