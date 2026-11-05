🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Siemens Healthineers fällt bei Plänen zur Trennung von der Labordiagnostik

    Aktie im Rampenlicht

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von Siemens Healthineers verliert 4,30 % und gibt damit deutlich stärker nach als Abbott Laboratories, Danaher und Koninklijke Philips.

    Aktie im Rampenlicht - Siemens Healthineers fällt bei Plänen zur Trennung von der Labordiagnostik
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Labordiagnostikgeschäft ein und trifft eine Grundsatzentscheidung zur Ausgliederung des Bereichs. Im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens und der Trennung von der Labordiagnostik legt der Medizintechnikkonzern zudem ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf. Die Aktie grenzt ihre Verluste etwas ein, nachdem sie zwischenzeitlich um 5,86 % nachgegeben hat.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Siemens Healthineers Aktie am 05.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Healthineers in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,20 % bestehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Healthineers!
    Long
    40,68€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    45,78€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um +1,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Healthineers eine negative Entwicklung von -3,53 % erlebt.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Siemens Healthineers?

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,19 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -0,47 %.

    DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall


    Nach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein dichtes Zahlenprogramm.

    Siemens Healthineers legt Restrukturierungsprogramm auf


    Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bringt ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf den Weg. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens sowie der Trennung von der Labordiagnostik. …

    Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg


    Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das …

    Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,33 %
    1 Monat +14,48 %
    3 Monate +11,20 %
    1 Jahr -9,51 %
    Stand: 05.11.2026, 08:20 Uhr

    Die Aktie von Siemens Healthineers erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,71 %.

    Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

    Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,97 Mrd. € wert.

    Siemens Healthineers Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Siemens Healthineers

    -4,27 %
    +1,33 %
    +14,48 %
    +11,20 %
    -9,51 %
    -9,60 %
    -28,95 %
    +19,47 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100
    Siemens Healthineers direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Rampenlicht Siemens Healthineers fällt bei Plänen zur Trennung von der Labordiagnostik Die Aktie von Siemens Healthineers verliert 4,30 % und gibt damit deutlich stärker nach als Abbott Laboratories, Danaher und Koninklijke Philips.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     