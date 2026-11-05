AEVIS wächst: Swiss Medical Network steigert EBITDA um 41 Prozent

Der Bruttoumsatzanstieg ist vor allem auf eine veränderte Darstellung der Honorare unabhängiger Ärztinnen und Ärzte zurückzuführen. Diese werden seit 2025 zunächst als Umsatz ausgewiesen und anschliessend als Drittleistungen weitergegeben. In den ersten neun Monaten beliefen sich die Honorare auf 183,3 Millionen Franken, nach 109,3 Millionen im Vorjahr. Für die Beurteilung des operativen Geschäfts ist deshalb insbesondere der Nettoumsatz relevant.

Die Beteiligungsgesellschaft AEVIS VICTORIA hat in den ersten neun Monaten 2026 ihren Bruttoumsatz deutlich gesteigert. Der konsolidierte Wert erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 8,2 Prozent auf 972,7 Millionen Franken. Der Nettoumsatz, den AEVIS als aussagekräftigere Kennzahl bezeichnet, blieb mit 789,4 Millionen Franken nahezu unverändert. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt um Veränderungen im Konsolidierungskreis und Wohnungsverkäufe in Zermatt, resultierte ein Plus von 0,6 Prozent.

Im Gesundheitsbereich, der von der Tochter Swiss Medical Network getragen wird, stieg der Bruttoumsatz um 11,3 Prozent auf 804,2 Millionen Franken. Der Nettoumsatz legte um 1,2 Prozent auf 620,9 Millionen zu. Ohne die seit Jahresbeginn konsolidierte Radiologia Ticino betrug das organische Wachstum 0,5 Prozent; unter Ausklammerung der Verlagerung der Privatklinik Lindberg waren es 1,6 Prozent.

Deutlich verbessert hat sich die Ertragskraft des Klinikbetreibers. Das EBITDAR nahm um 17,3 Prozent auf 113,8 Millionen Franken zu, die entsprechende Marge stieg von 15,8 auf 18,3 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich um 41 Prozent auf 41,6 Millionen Franken. Auch organisch fiel die Verbesserung kräftig aus: Das EBITDAR wuchs um 15,6 Prozent, das EBITDA um 36,1 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 7,8 Millionen auf minus 5,3 Millionen Franken. Der operative Cashflow des Gesundheitssegments stieg um 30,1 Prozent auf 55,1 Millionen.

Im Spitalbereich sank der Nettoumsatz leicht um 0,5 Prozent auf 466,3 Millionen Franken. Ohne die Auswirkungen der Lindberg-Verlagerung ergab sich ein Wachstum von 0,8 Prozent. Die EBITDAR-Marge verbesserte sich auf 21,4 Prozent; das EBIT war mit 1,3 Millionen Franken wieder positiv. Die Verlagerung medizinischer Aktivitäten nach Zürich und Schaffhausen ist abgeschlossen. Die Effekte sollen 2027 vollständig sichtbar werden. Ambulante und primärmedizinische Angebote steigerten den Nettoumsatz um 5,2 Prozent auf 80 Millionen Franken.

Die Hotelsparte MRH erhöhte den Umsatz organisch um 1,3 Prozent auf 159,5 Millionen Franken. Höhere Zimmerpreise liessen den RevPAR um 5,1 Prozent steigen. Bei Swiss Hotel Properties gingen die Umsätze wegen fehlender Wohnungsverkäufe zurück; die Mieteinnahmen legten dagegen um 12,2 Prozent zu.

Finanziell verlängerte Swiss Medical Network einen syndizierten Kredit über 150 Millionen Franken bis April 2028, mit Option auf ein weiteres Jahr. Seit Ende September gilt zudem eine um 100 Basispunkte tiefere Kreditmarge. AEVIS sieht die verbesserte Profitabilität und abgeschlossene Restrukturierungen als Grundlage für die weitere Entwicklung.

Die AEVIS VICTORIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 15,63EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.