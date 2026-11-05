Trotz höherer Jahresprognose sackt SILTRONIC AG ab

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei SILTRONIC AG damit auf -31,44 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Nach einem besser als erwarteten dritten Quartal hebt Siltronic die Jahresprognose an. Der Waferhersteller erwartet für 2026 nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro. Die Aktie profitiert davon nicht und verliert auf Monatssicht inzwischen 33,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -8,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +12,60 % gewonnen.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,95 % 1 Monat -33,43 % 3 Monate -31,44 % 1 Jahr +8,49 %

Stand: 05.11.2026, 08:21 Uhr

Siltronic blickt nach einem besser als erwarteten dritten Quartal zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Der Waferhersteller rechnet 2026 nun mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen einen …

Einerseits hat der Wafer-Hersteller Siltronic am Mittwoch gute Quartalszahlen vorgelegt. Andererseits war der Tag von Nachrichten geprägt, die zweifeln ließen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Für die Bullen endete der Tag dadurch unerfreulich – und was jetzt?

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %.

Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,59 %, über 10 Jahre bei 6,04 %.

SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.