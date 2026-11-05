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    Rational hebt Margenziel an: US-Zolleffekt treibt die Marge

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    Rational hebt Margenziel an: US-Zolleffekt treibt die Marge
    Foto: Rational AG

    **Rational wächst weiter – höhere Margenerwartung dank US-Zolleffekt**

    Der Großküchenausrüster Rational hat seinen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2026 fortgesetzt und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die Umsatzerlöse stiegen von Januar bis September um sechs Prozent auf 973,7 Millionen Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus rund sieben Prozent. Im dritten Quartal legte der Umsatz ebenfalls um sechs Prozent auf 332,2 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis entwickelte sich stärker: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 11,5 Prozent auf 261,2 Millionen Euro.

    Die EBIT-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 25,5 auf 26,8 Prozent. Im dritten Quartal erreichte sie 27,5 Prozent nach 25,9 Prozent. Einen wesentlichen Beitrag leisteten allerdings Sonderfaktoren im Zusammenhang mit US-Zöllen. Eine im zweiten Quartal verbuchte Zollrückerstattung belief sich auf rund 14 Millionen Euro. Zudem wirkten sich niedrigere US-Zollsätze von 15 Prozent positiv aus: Rational reduzierte dafür gebildete Rückstellungen. Allein im dritten Quartal erhöhte dieser Effekt die Marge um etwas mehr als einen Prozentpunkt. Ohne die Zollrückerstattung lag die Neunmonatsmarge nach Unternehmensangaben bei 25,4 Prozent.

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    Auch das Geschäft mit den Kochsystemen entwickelte sich positiv. Die Produktgruppe iCombi erzielte nach neun Monaten einen Umsatz von 853,9 Millionen Euro, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf sieben Prozent. Mit iVario erwirtschaftete Rational 119,8 Millionen Euro und damit zehn Prozent mehr. Das ergänzende Geschäft mit Ersatzteilen, Zubehör, Pflegeprodukten und Dienstleistungen entwickelte sich ebenfalls gut.

    Regional kam der stärkste Schub aus Europa. In Deutschland stiegen die Erlöse um neun Prozent auf 103,8 Millionen Euro, im übrigen Europa um acht Prozent auf 422,6 Millionen Euro. Nordamerika wuchs nominal um fünf Prozent auf 235,4 Millionen Euro; bereinigt um Währungseffekte lag das Plus bei neun Prozent. Lateinamerika legte kräftig um 19 Prozent zu. In Asien gingen die Umsätze um drei Prozent zurück. Währungsbereinigt ergab sich ein leichtes Plus von einem Prozent; weiterhin schwierige Bedingungen in China bremsten das Geschäft.

    Für das Gesamtjahr erwartet Rational beim Umsatz nun ein Wachstum am unteren Ende der bisherigen Spanne im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Im Schlussquartal rechnet das Unternehmen angesichts eines starken Vorjahreszeitraums mit einem Umsatzplus im niedrigen einstelligen Bereich. Die EBIT-Prognose von 340 bis 360 Millionen Euro bleibt bestehen. Die erwartete EBIT-Marge hob Rational dagegen von zuvor 25 bis 26 auf 26 bis 27 Prozent an. Das Unternehmen begründet die Anpassung mit der positiven Ergebnisentwicklung einschließlich der Zollrückerstattung. Zugleich investiere es weiter in Vertrieb, Service sowie Forschung und Entwicklung, um langfristige Wachstumsmöglichkeiten zu stärken.



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    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 650,5EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.




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