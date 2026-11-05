Xiaomi: Aktie setzt Gewinnserie am sechsten Tag fort

Wer bereits seit drei Monaten in Xiaomi investiert ist, kann sich über eine Rendite von +15,48 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Der sechste Gewinntag in Folge verlängert die Aufwärtsserie bei Xiaomi. Auf Wochensicht summiert sich das Plus auf 19,71 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursanstieg gibt es nicht.

Auf Wochensicht steht bei der Xiaomi Aktie damit ein Gewinn von +19,71 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xiaomi eine negative Entwicklung von -19,49 % erlebt.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,71 % 1 Monat +29,60 % 3 Monate +15,48 % 1 Jahr -26,99 %

Stand: 05.11.2026, 08:22 Uhr

Die Aktie von Xiaomi erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,79 %.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,65 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,23 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,01 %.

Lohnt sich ein Investment in die Xiaomi Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.