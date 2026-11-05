BYD steigt den fünften Handelstag in Folge

Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,69 % nicht vollständig ausgleichen.

Die Gewinnserie bei BYD reicht inzwischen über fünf Handelstage. Einen konkreten Auslöser für das heutige Kursplus gibt es nicht. Die Wettbewerber entwickeln sich uneinheitlich: Toyota springt um 8,97 % nach oben, während Tesla um 1,95 % nachgibt.

Auf Wochensicht steht bei der BYD Aktie damit ein Gewinn von +8,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -20,44 % verloren.

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Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs internationale Expansion und die Aussagekraft prozentualer gegenüber absoluten Absatzzuwächsen. Diskutiert werden mögliche Kostenvorteile durch automatisierte Produktion sowie Wettbewerbschancen gegenüber VW und Tesla. Technisch stehen kurze Ladezeiten, die Zukunft des Elektroantriebs und LiDAR beim autonomen Fahren im Fokus. BYDs stetiger Ausbau wird Teslas als riskant eingeschätzter Robotaxi-Strategie gegenübergestellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Die Aktie von BYD erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,44 %, über 10 Jahre bei 15,42 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BYD?

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,97 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,56 %. Tesla notiert im Minus, mit -1,95 %. Xylem verliert -0,19 % NIO notiert im Plus, mit +3,41 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,33 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,21 % 1 Monat +2,26 % 3 Monate -16,69 % 1 Jahr -19,54 %

Informationen zur BYD Aktie

Stand: 05.11.2026, 08:22 Uhr

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,67 Mrd. € wert.

BYD Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.

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