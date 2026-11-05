Engie sieht Jahresziele am oberen Ende der Spanne
Übernahme liefert Rückenwind
- Engie erwartet nun das obere Ende der Prognosen
- Umsatzplus von 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro
- Günstige Energiemärkte und Einsparungen halfen Engie
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energieversorger Engie blickt mit mehr Zuversicht auf den Rest des Jahres. Dank der starken Ergebnisse in den ersten neun Monate werde nun das obere Ende der jeweiligen Prognosespannen erwartet, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Für den Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft liegt diese bei 4,9 bis 5,5 Milliarden Euro. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stehen 9,2 bis 10,2 Milliarden Euro im Plan, wobei die Franzosen hier ihr Atom-Geschäft ausklammern.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz von Engie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben davon mit knapp 7 Milliarden Euro sogar rund 10 Prozent mehr übrig. Dabei half auch die im Frühjahr erfolgte Milliarden-Übernahme des britischen Netzbetreibers UK Power Networks, der seit Mai fast eine halbe Milliarde beisteuerte. Aus eigener Kraft hätte Engie das Ergebnis um 3,3 Prozent gesteigert.
"Das dritte Quartal ist etwas besser verlaufen als erwartet, und wir haben gute Klarheit für das vierte Quartal", sagte Finanzchef Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Dies sei auf Kosteneinsparungen, eine Erholung der Strompreise und günstigere Bedingungen auf den Gasmärkten zurückzuführen, erklärte er. Der Iran-Krieg hat die Energiemärkte in diesem Jahr durcheinandergewirbelt, wodurch Unternehmen wie Engie - das im Gashandel tätig ist - von den Preisschwankungen profitieren konnten./lew/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie
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Ich kaufe seit 2022 dazu, habe jetzt über 1400 Aktien. Mit den Dividenden eine sehr gute Anlage bis jetzt.