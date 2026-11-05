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    Engie sieht Jahresziele am oberen Ende der Spanne

    Übernahme liefert Rückenwind

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    Für Sie zusammengefasst
    • Engie erwartet nun das obere Ende der Prognosen
    • Umsatzplus von 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro
    • Günstige Energiemärkte und Einsparungen halfen Engie
    Übernahme liefert Rückenwind - Engie sieht Jahresziele am oberen Ende der Spanne
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energieversorger Engie blickt mit mehr Zuversicht auf den Rest des Jahres. Dank der starken Ergebnisse in den ersten neun Monate werde nun das obere Ende der jeweiligen Prognosespannen erwartet, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Für den Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft liegt diese bei 4,9 bis 5,5 Milliarden Euro. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stehen 9,2 bis 10,2 Milliarden Euro im Plan, wobei die Franzosen hier ihr Atom-Geschäft ausklammern.

    In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz von Engie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben davon mit knapp 7 Milliarden Euro sogar rund 10 Prozent mehr übrig. Dabei half auch die im Frühjahr erfolgte Milliarden-Übernahme des britischen Netzbetreibers UK Power Networks, der seit Mai fast eine halbe Milliarde beisteuerte. Aus eigener Kraft hätte Engie das Ergebnis um 3,3 Prozent gesteigert.

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    "Das dritte Quartal ist etwas besser verlaufen als erwartet, und wir haben gute Klarheit für das vierte Quartal", sagte Finanzchef Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Dies sei auf Kosteneinsparungen, eine Erholung der Strompreise und günstigere Bedingungen auf den Gasmärkten zurückzuführen, erklärte er. Der Iran-Krieg hat die Energiemärkte in diesem Jahr durcheinandergewirbelt, wodurch Unternehmen wie Engie - das im Gashandel tätig ist - von den Preisschwankungen profitieren konnten./lew/tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie

    Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 24,09 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +12,97 %/+33,89 % bedeutet.





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