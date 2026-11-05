Mehr Aufträge in Industriebetrieben

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Industriebetriebe in Deutschland haben im September mehr Aufträge verzeichnet und damit den schwachen Vormonat teilweise ausgeglichen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe auch durch eine starke Entwicklung in der Autoindustrie saison- und kalenderbereinigt um 4,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten dies in etwa erwartet. Im August war der Auftragseingang im Monatsvergleich noch um revidierte 10,1 Prozent eingebrochen.

Im August waren die Bestellungen allerdings durch einen Rückgang von Großaufträgen unter anderem im Verteidigungsbereich verzerrt gewesen. Die positive Entwicklung im September erklärt das Bundesamt unter anderem mit einem deutlichen Anstieg der Bestellungen um 10,5 Prozent in der Automobilindustrie. In den beiden Monaten zuvor war der Auftragseingang in der für die deutsche Wirtschaft wichtigen Sparte wegen Produktionsumstellungen und Werksferien schwach gewesen.

Zudem haben auch Betriebe aus dem Maschinenbau deutlich mehr Aufträge erhalten. Im sogenannten "Sonstigen Fahrzeugbau", zu dem auch Militärfahrzeuge zählen, ging der Auftragseingang hingegen erneut zurück./jkr/zb



