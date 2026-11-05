Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht vorbörslich ein
ROUNDUP
- Rheinmetall senkt erneut die Jahresprognose
- Boxer-Auftrag und Munitionsumsätze verzögern sich
- Aktie fällt nach erneuter Gewinnwarnung deutlich
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall hat die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Wegen Verzögerungen im Projekt Arminius rund um die Modernisierung der Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr könne 2026 nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang gerechnet werden, teilte Deutschlands größter Rüstungskonzern bereits am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Außerdem sei im Geschäft mit Artilleriemunition absehbar, dass es zu Verzögerungen bei Losabnahmen kommen werde und sich Umsätze ins neue Jahr verschieben. Die Rheinmetall-Aktie brach daraufhin am Donnerstag zunächst ein.
Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Anteilsscheine vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch zeitweise rund neun Prozent ein und näherten sich damit der Marke von 900 Euro. Die Rheinmetall-Aktie hat im laufenden Jahr ohnehin schon mehr als ein Drittel an Wert verloren. Vom vor gut einem Jahr erreichten Rekordhoch bei 2.008 Euro hat sich der Kurs bis Mittwochabend bereits halbiert.
JPMorgan-Analyst David Perry erwartet auch im Haupthandel einen Kursrutsch, immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung von Rheinmetall innerhalb von elf Monaten. Obendrein seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Produkte zunehmend unklar. Perry hegt zudem zunehmend Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit etwa zwei Jahren avisiert wurden. Zwar sei Rheinmetalls Strategie nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch.
Rheinmetall rechnet fürs laufende Jahr nun mit einem Anstieg des Umsatzes auf rund 13,2 Milliarden Euro im Vergleich zu 9,94 Milliarden ein Jahr zuvor. Zuletzt lag die nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts bereits im August gesenkte Spanne bei 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die operative Ergebnismarge soll jetzt statt rund 19 Prozent noch rund 18,5 Prozent betragen. Grund sei ein geänderter Produktmix des Jahresumsatzes.
Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis kletterte mit 62 Prozent auf 553 Millionen Euro noch stärker. Die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der Auftragseingang liege mit 2,893 Milliarden Euro auf einem "guten, wenn auch leicht niedrigerem Niveau", hieß es von Rheinmetall weiter./niw/jha/mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 930 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.394,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +20,00 %/+94,12 % bedeutet.
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EQS-Ad-hoc:
Rheinmetall AG: Anpassung der Gesamtjahreserwartung aufgrund wahrscheinlicher Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt und bei Losabnahmen für Artilleriemunition
Hervorragende Quartalsergebnisse im Q3 – Anpassung der Gesamtjahreserwartung aufgrund wahrscheinlicher Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt und bei Losabnahmen für Artilleriemunition
Rheinmetall erfüllt auch im dritten Quartal die gesetzten Erwartungen. Der Umsatz stieg um 32% auf 3.149 Mrd. Euro nach 2.308 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis konnte sogar von 342 Mio. Euro um 62% auf 553 Mio. Euro gesteigert werden, was die operative Marge von 14,8% auf 17,5% wachsen ließ. Der Auftragseingang war mit 2.893 Mrd. Euro ebenfalls auf einem guten, wenn auch leicht niedrigerem Niveau. Der OFCF entwickelte sich trotz des weiteren Aufbaus von Vorräten und der angepassten Investitionstätigkeit in die richtige Richtung, blieb aber mit minus 82 Mio. Euro nur leicht negativ nach einem Vorjahresquartalswert von minus 168 Mio. Euro.
Trotz dieser erneut positiven Quartals-Entwicklung muss aufgrund der wahrscheinlich verzögerten Beauftragung im Projekt Arminius die Jahresprognose für 2026 angepasst werden, da mit dem entsprechenden Auftragseingang in 2026 nicht mehr gerechnet werden kann. Damit müssen die mit dem Projekt verbundenen Anzahlungen und Umsatzbeiträge in das neue Jahr verschoben werden.
Im Bereich Waffe und Munition werden sich im vierten Quartal des Jahres 2026 im Bereich der neuen Geschäftsaktivitäten, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der niederländischen Firma Destinus, nicht alle ursprünglich avisierten Umsatzchancen im laufenden Geschäftsjahr realisieren lassen. Für das Geschäft mit der Artilleriemunition ist jetzt absehbar, dass es zu Verzögerungen bei Losabnahmen kommen wird. Diese Umsätze werden sich demensprechend ins Jahr 2027 verschieben.
Daher nimmt Rheinmetall eine Anpassung der Gesamtjahreserwartung vor: Für den Umsatz erwartet Rheinmetall nunmehr rund 13,2 Mrd. Euro statt der bisher avisierten 13,7 - 14,2 Mrd. Euro. Die operative Marge sinkt leicht auf den Wert von rund 18,5% von bisher rund 19%, was sich durch den nun geänderten Produktmix des Jahresumsatzes erklärt. Weiterhin wird erwartet, das der OFCF für das Gesamtjahr positiv sein wird. Die ursprüngliche Guidance war aufgrund der erwarteten Anzahlungen im Rahmen des Arminius-Projektes hingegen von einer Cash-Conversion-Rate von über 40% ausgegangen.
Die vollständige Quartalsmitteilung Q3 2026 wird im Rahmen der regulären Quartalsberichterstattung am 5.11.2026 um 7.30 Uhr unter www.rheinmetall.com verfügbar sein.
Rheinmetall hat bereits schon Umsätze am Leopard II verbuchen können in der Vergangenheit und es stehen Auftragsanteile im Wert von über 1 MRD Euro an.