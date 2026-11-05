Qualcomm bricht nach enttäuschendem Gewinnausblick um 8,48 % ein

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Qualcomm abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,16 % verkraften.

Ein Gewinnausblick unter den Erwartungen belastet Qualcomm nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Der Chipkonzern übertrifft zwar die Gewinnerwartungen, verzeichnet im Smartphone-Geschäft aber einen Einbruch der Erlöse. Die Aktie setzt damit ihre Verluste fort und büßt auf Wochensicht 13,18 % ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Qualcomm um -5,03 % verloren.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,06 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,45 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -2,12 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,18 % 1 Monat -17,25 % 3 Monate -2,16 % 1 Jahr -7,52 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 05.11.2026, 08:37 Uhr

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,50 Mrd. € wert.

Qualcomm verzeichnete nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutliche nachbörsliche Kursverluste, nachdem der Gewinnausblick hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Damit bleibt die bereits zuvor angeschlagene charttechnische Situation ein wesentlicher Aspekt der Analyse.

Nach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein dichtes Zahlenprogramm.

Qualcomm schlägt die Gewinnerwartungen, doch die Aktie fällt nachbörslich 7,5 Prozent. Im Smartphone-Geschäft brechen die Erlöse ein. Nun soll ein neues Milliardengeschäft helfen. Doch der Ausblick enttäuscht Anleger.

Die Aktie von Qualcomm erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,84 %, über 10 Jahre bei 9,52 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Qualcomm Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Qualcomm Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.

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